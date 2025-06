Neue Sonic Funko Pop-Figuren: Exklusive Sammlerstücke und Sonic Racing News

Für die Fans von Sonic the Hedgehog gibt es spannende Neuigkeiten: Eine neue Welle von Funko Pop-Figuren steht in den Startlöchern. Diese Kollektion umfasst einige neue Charaktere für die Sonic-Reihe, darunter Blaze the Cat, Espio the Chameleon, Jet the Hawk und Neo Metal Sonic. Besonders aufregend für langjährige Fans ist die Rückkehr von Silver the Hedgehog, auf die viele schon lange gewartet haben.

Ein besonderes Highlight der neuen Kollektion ist die Specialty Series Sonic (Pearl) Funko Pop Figur, die Sonic in seiner charakteristischen Laufschlitzpose zeigt. Diese und weitere Figuren wie Blaze the Cat, Jet the Hawk mit Board, Neo Metal Sonic (Metallic) und Espio the Chameleon sind in verschiedenen Geschäften, darunter Entertainment Earth und Amazon, zur Vorbestellung erhältlich.

Exklusive Sonic Funko Pop Figuren

Welche exklusiven Figuren sind erhältlich? Neben den regulären Figuren gibt es auch einige exklusive Versionen, die bei bestimmten Händlern verfügbar sind. Die Sonic the Hedgehog Silver the Hedgehog Funko Pop ist zum Beispiel exklusiv bei Target erhältlich.

Diese Exklusivität macht sie besonders begehrt unter Sammlern, die stets auf der Suche nach einzigartigen Stücken sind, um ihre Sammlung zu erweitern. Die Funko Pop Figuren zeichnen sich durch ihren charakteristischen Stil und die Liebe zum Detail aus, was sie zu einem Muss für jeden Fan macht.

Sonic Racing: CrossWorlds

Wann erscheint das neue Sonic Racing-Spiel? Sega hat das neue Rennspiel Sonic Racing: CrossWorlds bereits im Dezember angekündigt. Nun scheint es, dass das Spiel sehr bald veröffentlicht wird, da es kürzlich in Australien bewertet wurde. Dies ist oft ein Hinweis darauf, dass ein Spiel bald erscheinen wird.

Das Spiel bietet eine Vielzahl an Fahrmodi und -optionen, darunter Standardfahrzeuge und Extreme Gear Hoverboards. Die Spieler können aus 23 spielbaren Charakteren wählen, und es gibt Pläne für zusätzliche Charaktere als herunterladbare Inhalte.

Entwicklung und Release

Wie verläuft die Entwicklung von Sonic Racing: CrossWorlds? Sonic Racing: CrossWorlds wird von Sonic Team entwickelt und vereint Elemente aus früheren Sonic-Rennspielen. Das Spiel wurde bei den Game Awards 2024 angekündigt und ein Trailer wurde während des State of Play von Sony Interactive Entertainment im Februar 2025 gezeigt.

Mit einer geplanten Veröffentlichung auf mehreren Plattformen, darunter Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S, wird das Spiel sowohl lokale als auch plattformübergreifende Online-Multiplayer-Unterstützung bieten, was die Vorfreude der Fans weiter anheizt.

Was denkst du über die neuen Sonic Funko Pops und das kommende Sonic Racing: CrossWorlds? Teile deine Meinung in den Kommentaren!