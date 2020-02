Netflix: Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? KW8

In der 8. Kalenderwoche des Februars 2020 finden wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom Montag, 17. Februar bis einschließlich Sonntag, den 23. Februar 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

In dieser Woche kündigen sich einige neue internationale Serien und Filme an. Dazu gehört die Thriller-Serie „Eine Frau räumt auf“ über eine tapfere Frau, die für ihren argentinischen Fußballclub gegen Korruption und Gewalt kämpft. Hinter der Serie steht Martin Zimmermann („Ozark“), der zuletzt auch an der gefeierten Serie „Narcos“ mitwirkte. Ebenfalls neu ist auch die Serie „Spectros“ von Douglas Petrie (Produzent von „Buffy“ und „Marvel's Daredevil“) über ein paar Jugendliche, die gegen rachsüchtige und jahrhundertealte Geistern kämpft.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten Februar neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Mittwoch, 19. Februar

The Chef Show: Ausgabe 3 (Netflix Original)

Donnerstag, 20. Februar

Der endlose Graben (Netflix Original)

Freitag, 21. Februar

Das erste Lebensjahr: Teil 1 ( Netflix Original )

) Eine Frau räumt auf ( Netflix Original )

) Gentefied ( Netflix Original )

) Spectros (Netflix Original)

Samstag, 22. Februar

Peter Hase