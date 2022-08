Netflix bietet gute Mobile-Games, die kaum jemand spielt

Neben Filmen und Serien, die die Streamingplattform groß gemacht haben, bietet Netflix seit dem vergangenen November auch eine Auswahl von Mobile-Games, die User*innen ohne zusätzliche Kosten auf iOS und Android herunterladen können.

Mit diesem Vorstoß möchte das Unternehmen sinkenden Abozahlen entgegenwirken und seine Nutzer*innen länger an den Service binden. Einer Analyse zufolge ist die Gaming-Sparte von Netflix bisher ein herber Fehlschlag, nur ein kleiner Teil der Abonnent*innen nutzt das Spiele-Angebot überhaupt.

Netflix Games: So wenige nutzen das Angebot

Der Bericht stammt von CNBC, die Daten kommen von dem App-Analyseunternehmen Apptopia. Demnach nutzt nur ein winziger Bruchteil der Netflix-User*innen die Mobile-Spiele. Insgesamt gibt es knapp 221 Millionen aktive Abonnements. Zusammengerechnet wurden die Spiele 23.3 Millionen mal heruntergeladen und nur 1,7 Millionen Menschen sind täglich in den Spielen aktiv. Das entspricht einem Anteil von weniger als nur einem Prozent.

Dennoch möchte Netflix weiter in die Sparte investieren und ein paar neue Spiele befinden sich schon in Entwicklung. Von Beginn an war wohl klar, dass das Projekt auf mehrere Jahre ausgelegt ist und erst mit der Zeit herausgefunden wird, ob und wie die Spiele der Plattform eigentlich helfen.

Gute Spiele im Angebot

Das Gaming-Angebot von Netflix kann sich dabei wirklich sehen lassen. Als Abonnent*in zahlt ihr keine zusätzlichen Kosten und auch in den Spielen erwarten euch keinerlei Mikrotransaktionen, die bei den meisten Mobile-Games mittlerweile zum Standard gehören.

© Netflix

Neben Produktionen, die direkt zu beliebten Original-Shows entwickelt werden, etwa den Stranger Things-Spielen, bietet Netflix auch eine große Auswahl an eigenständigen Titeln. Dabei werden unterschiedliche Genres bedient und die Spiele zeichnen sich allesamt durch eine hohe Produktionsqualität aus.

Die Games sind gut entwickelt und sehen oft hübsch aus, darüber hinaus gibt es keinerlei Werbung in den Apps. Möglicherweise nutzen den Service in Zukunft mehr Leute, wenn das Angebot weiter wächst. Aktuell ist so etwa ein Schachspiel mit Verbindung zur Serie Das Damengambit in Arbeit.

Habt ihr Netflix Games schon ausprobiert? Welches der Spiele gefällt euch am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!