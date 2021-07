Netflix: Diese Filme und Serien verschwinden im Juli 2021 aus dem Programm

Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im Juni aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Juli 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Juli 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Juli 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Split“, „Der Teufel trägt Prada“ „The Witch“ sowie sämtliche Alien- und Predator-Filme aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Diese neuen Serien, Filme und Dokumentationen gibt es im August 2021 bei Disney Plus:

Disney Plus August 2021: Alle neuen Filme und Serien im deutschen Programm

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Juli 2021 verfügbar:

Dance Academy – Das Comeback – 1. Juli

– 1. Juli True Story – Spiel um die Macht – 1. Juli

– 1. Juli So ein Theater – 3. Juli

– 3. Juli The Beste of Enemies – 4. Juli

– 4. Juli Die Fürsten der Dunkelheit – 5. Juli

– 5. Juli Speech & Debate – 5. Juli

– 5. Juli Magi: Adventure of Sinbad – 6. Juli

– 6. Juli Catwalk: Tales from the Cat Show – 6. Juli

– 6. Juli The Invitation – 7. Juli

– 7. Juli Taffe Mädels – 8. Juli

– 8. Juli Blockbustaz – 8. Juli

– 8. Juli Sommer ’92 – 9. Juli

– 9. Juli I Feel Pretty – 9. Juli

– 9. Juli Sherlock – 10. Juli

– 10. Juli World War Z – 10. Juli

– 10. Juli Ein Hund rettet Halloween – 10. Juli

– 10. Juli Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen – 11. Juli

– 11. Juli Cube – 12. Juli

– 12. Juli Eagle Eye – Außer Kontrolle – 12. Juli

– 12. Juli So Young – 12. Juli

– 12. Juli Lucha: Spiel der Unmöglichkeit – 14. Juli

– 14. Juli Temporada de Caza – 14. Juli

– 14. Juli Brüno – 14. Juli

– 14. Juli Lusers – 14. Juli

– 14. Juli Holidays – 14. Juli

– 14. Juli Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Unsere Zeit läuft – 17. Juli

– 17. Juli Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt – 19. Juli

– 19. Juli Aliens – Die Rückkehr – 19. Juli

– 19. Juli Predator – 19. Juli

– 19. Juli Prometheus – Dunkle Zeichen – 19. Juli

– 19. Juli Alien3 – 19. Juli

– 19. Juli Predator 2 – 19. Juli

– 19. Juli Predators – 19. Juli

– 19. Juli Alien – Die Wiedergeburt – 19. Juli

– 19. Juli May You Prosper – 19. Juli

– 19. Juli Alien vs. Predator – 19. Juli

– 19. Juli Aliens vs. Predator 2 – 19. Juli

– 19. Juli City of Tiny Lights – 20. Juli

– 20. Juli My Hotter Half – 21. Juli

– 21. Juli The Devil and Father Amorth – 21. Juli

– 21. Juli Vollblüter – 21. Juli

– 21. Juli The Witch – 21. Juli

– 21. Juli Split – 21. Juli

– 21. Juli The Bund – 24. Juli

– 24. Juli Flying Guillotine 2 – 24. Juli

– 24. Juli On the Wrong Track – 24. Juli

– 24. Juli Die fliegende Guillotine – 24. Juli

– 24. Juli Die unbesiegbare Fünf – 24. Juli

– 24. Juli Die 36 Kammern der Shaolin – 24. Juli

– 24. Juli Waterschool – 24. Juli

– 24. Juli Scary Stories to Tell in the Dark – 30. Juli

– 30. Juli Are We Done Yet? – 30. Juli

– 30. Juli Die nackte Kanone – 31. Juli

– 31. Juli Der Teufel trägt Prada – 31. Juli

– 31. Juli Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth – 31. Juli

– 31. Juli Forever Chape – 31. Juli

– 31. Juli Die nackte Kanone 33 1/3 – 31. Juli

– 31. Juli Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste – 31. Juli

– 31. Juli Cop Watchers – 31. Juli

– 31. Juli Nurses Who Kill – 31. Juli

– 31. Juli The Women Who Kill Lions – 31. Juli

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

© Netflix

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.