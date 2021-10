Needler aus Halo wird zur authentischen NERF-Gun, jetzt vorbestellen in Deutschland

In letzter Zeit macht der Spielzeughersteller Hasbro immer wieder mit NERF und beeindruckenden Ankündigungen auf sich aufmerksam. Nachdem sie den Amban Phase-Pulse Blaster aus The Mandalorian eingeführt hatten, wurde einige Zeit später die NERF: M41A Pulse Rifle aus dem Sci-Fi-Kinoblockbuster Aliens präsentiert. Alles prunkvolle Schmuckstücke, die in keiner Sammlung fehlen dürfen.

Und die neue Ankündigung betrifft ein Gaming-Franchise und zwar das Halo-Universum der Xbox-Familie.

Hasbro produziert die Type-33 Needler Gun aus dem Videospiel. So schlüpft ihr also kurzerhand in die Haut eines Banished oder Covenant und seid gerüstet für den Kampf gegen die UNSC.

Wann erscheint die Needler und wie viel kostet sie? Der Termin für Deutschland ist jetzt bekannt, sie soll ab November 2022 ausgeliefert werden. Sie kostet hierzulande 118,99€ (UVP).

Das Unternehmen setzt auf das ikonische Design der Waffe, geschossen wird natürlich mit den üblichen NERF-Darts.

Doch es gibt hier eine ganz besondere Kleinigkeit, die beeindruckender nicht sein könnte. Wenn ihr die Waffe in die Hand nehmt, verändert sich die Farbe der „Needles“, also der Nadeln an der Oberseite. Das kommt euch bekannt vor? Zurecht. Denn alles sieht genauso aus wie im Spiel.

Die NERF-Gun kann insgesamt 10 Pfeile laden, sie rotiert dann nach einem Schuss und lädt einen neuen Pfeil. Die Darts bestehen wie gewohnt aus Schaumstoff.

Needler NERF-Gun aus Halo als Ausstellungsstück

Und falls ihr gar keine Lust habt, mit der Needler Gun durch die Gegend zu feuern, könnt ihr sie genauso gut als Ausstellungsstück zu Hause drapieren.

Um das ordnungsgemäß in die Tat umzusetzen, spendiert NERF dem Produkt einen Displaystand, sodass sie feierlich platziert werden kann. Wenn ihr das Merch ausstellt mit dem Stand, werden ebenfalls die Lichteffekte aktiviert (wie beim Aufnehmen in die Hand).

Im Paket enthalten sind insgesamt folgende Einzelteile:

NERF Blaster: Needler Gun

10x Darts

Displaystand

Game-Card für Halo Infinite

Anleitung

Premium-Packaging (im Halo-Stil)

Übrigens liegt dem Paket eine Spielkarte bei, die euch Ingame-Goodies verspricht. Falls ihr also sowieso geplant hattet, Halo Infinite zu zocken, dann freut euch über einen kleinen Bonus.

