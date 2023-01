Zukünftige Spiele von Naughty Dog könnten von Elden Ring inspiriert sein

Neil Druckmann, der Direktor hinter PlayStation-Highlights wie The Last of Us Part 1 und Part 2 oder Uncharted 4: A Thieves End, hat in einem Interview über die Spielebranche und zukünftige Projekte gesprochen. Dabei gab er auch Einblicke in die Entwicklung von Spielen bei einem Studio wie Naughty Dog.

Auch wenn aktuell noch unklar ist, was das nächste Projekt von Sonys Vorzeigestudio sein wird, verrät Druckmann, dass die Erzählweise von Spielen wie Elden Ring ihn seit geraumer Zeit fasziniert und darüber nachdenken lässt, wie er und sein Team Geschichten erzählen.

Die Herangehensweise der genannten Spiele unterscheidet sich dabei ganz offensichtlich. Während Naughty Dog seine Narrative häufig über ausufernde Zwischensequenzen vorantreibt, erzählt From Software, das Studio hinter „Elden Ring“, den Souls-Spielen oder Bloodborne, seine Geschichten weniger eindeutig und lässt Spieler*innen mehr Freiheit bei der Entdeckung von Story-Schnipseln.

In einem Interview mit der Washington Post hat Druckmann seine Gedanken dazu geteilt:

„In letzter Zeit bin ich eher von Dingen wie Elden Ring und Inside fasziniert, die sich nicht so sehr auf die traditionelle Erzählung verlassen, um ihre Geschichte zu erzählen […] Einige der besten Geschichten in The Last of Us werden in den Zwischensequenzen erzählt, aber ein großer Teil davon liegt im Gameplay und darin, sich im Raum zu bewegen und die Geschichte eines Raumes zu verstehen, indem man ihn einfach nur ansieht und untersucht. Für mich ist das im Moment die größte Freude an Spielen, die dem Publikum zutrauen, Dinge herauszufinden. Spiele, die einen nicht an der Hand nehmen, das sind die Dinge, die mich in Zukunft wirklich interessieren.“