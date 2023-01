Brandstiftung: Ermittlung wegen Feuer im Grubenhaus der Naturensöhne

„Wäre das so im Sommer passiert, wäre es einfach vorbei gewesen. Dann wäre der Wald hier komplett baden gegangen. […] Ich bin so froh, dass unser Wald nicht abgebrannt ist. Dann hätten wir einfach nichts gehabt.“

So schlimm der Anblick auch ist. Gerrit und Andy sehen positiv in die Zukunft. Einstimming wurde beschlossen, dass das Beste aus der Situation gemacht wird. Sie wollen ein neues Grubenhaus bauen. Diesmal noch größer und noch aufwendiger.

Was ist ein Grubenhaus? Bei einem Grubenhaus wird der Raum fast gänzlich in den Boden gegraben . Zusammen mit dem oberirdischen Dach, wird eine annähernd normale Raumhöhe erreicht. Meist wird mit Naturmaterialien wie Holz und Stein gearbeitet.

Eine Schocknachricht für die YouTuber Gerrit und Andy, besser bekannt als die Naturensöhne . In ihrem Wald ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist eines ihrer Projekte vollständig zerstört worden. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Ermittelt wird nun gegen Unbekannt aufgrund potenzieller Brandstiftung . So geht es für die Bushcrafter jetzt weiter.

