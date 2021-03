Lego kündigt NASA-Spaceshuttle „Discovery“-Bauset an – Vorverkauf gestartet!

Am 12. April 1981 fand der erste Raketenstart statt, der ein Space-Shuttle in den Weltraum beförderte. Die NASA möchte dies gebührend zelebrieren und hat sich einmal mehr mit der LEGO Group zusammengetan, um ein einzigartiges LEGO-Bauset zu entwickeln: das „LEGO NASA Space Shuttle Discovery“-Bauset!

Obgleich die Columbia bekanntlich das erste Shuttle ist, das die NASA erfolgreich gestartet hat, nachdem die Enterprise für Testflüge herhalten durfte, haben sich die Partner für die Discovery entschieden.

Tatsächlich ist die Discovery nämlich auch in die Geschichte eingegangen. Es hatte zum Start das Hubble-Weltraumteleskop an Bord, dem wir heute unzählige Entdeckungen und Erkenntnisse verdanken, die der gesamten Menschheit nutzen. Es ist also eine passende Raumfähre für die Feierlichkeiten des 40. Anniversary.

LEGO 10283 – NASA Space-Shuttle „Discovery“

Das Bauset besteht aus 2.354 Einzelteilen, darunter drei ganz neue Teile für die Laderampe und die Wundschutzscheibe, die ihr auf diesen Bildern seht:

Die 3 neuen Elemente: Windschutzscheibe, Bogenelement und Frachtraum-Wand, © LEGO

Die Discovery kommt in einem Maßstab von 1 zu 70. Die Größe bezieht sich auf 8,5 x 21 x 13,5 Zoll. Im Set enthalten sind:

das Space-Shuttle

das Hubble-Weltraumteleskop

sowie drei Ständer zum Ausstellen

Drei Ständer deshalb, damit man das Weltraumteleskop in einer dritten Variation gemeinsam in einem Build-in mit dem Space-Shuttle ausstellen kann (siehe Bild unten).

Bei diesem Set handelt es sich um ein ganz besonderes Stück, da die Details im Vergleich beispielsweise zur „Weltraumrakete mit Kontrollzentrum“ von Lego City oder anderen Bausets signifikant erhöht wurde. Sie reiht sich neben der NASA Apollo Saturn V und der ISS ein.

Außerdem bringt es viele Kleinigkeiten mit wie verstellbare Klappen und es verfügt auch über einen großen Laderaum, in der das Teleskop genug Platz hat.

Das Bauset NASA-Spaceshuttle „Discovery“ wird übrigens nicht ganz so günstig. Mit 179,99€ handelt es sich also um ein Bauset im höheren Preissegment. Die Veröffentlichung ist bereits in Kürze. Ihr könnt das Stück jetzt direkt im LEGO Store vorbestellen:

Ausgeliefert wird das Bauset laut Angaben von LEGO ab dem 1. April 2021. Das Bauset ist für Käufer*innen ab 18 und aufwärts geeignet.