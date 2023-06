MrBeast wurde angeblich auf Tiefsee-U-Boot Titan eingeladen

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass sowohl das Material als auch die in der Titan verwendete Technik nicht dem gängigen Standard entspräche und dementsprechend ungeeignet für den Einsatz in über 3000 Meter Tiefe seien. Unter anderem soll ein Gaming-Controller der Marke Logitech zur Steuerung der Kapsel verwendet worden sein.

Einige Twitter-User zweifeln jedoch an der Echtheit des Screenshots . So meint Whimsy, das Foto sei komisch abgeschnitten . Andere sind der Meinung, der Content Creator habe die Nachricht selbst geschickt, weil via iMassage gesendete Mitteilung blau seien.

Beinahe wäre auch der erfolgreiche YouTuber MrBeast an Bord des Unterwasserfahrzeugs gewesen. Wie er via Twitter mitteilte, „wurde [er] Anfang des Monats eingeladen, mit dem Titanic-U-Boot zu fahren“, lehnte jedoch ab. Als Beweis postete MrBeast einen Screenshot des Chatverlaufs mit der betreffenden Nachricht.

