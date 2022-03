Moon Knight: Darum fallen die Episoden jeweils so lang aus

„Moon Knight“ ist die neueste Marvel-Serie, die auf Disney Plus startet. Wie die meisten anderen MCU-Serien im Disney+-Abo gehen erst einmal nur sechs Episoden an den Start. Die sind aber jeweils immer relativ lang oder zumindest länger als die der meisten anderen Marvel-Serien. Der Producer erklärt jetzt, wieso das so ist.

Moon Knight: Jede Folge ist um die 50 Minuten lang und das ist der Grund

Darum geht’s: Das Marvel Cinematic Universe (MCU) bekommt erneut Zuwachs. Mit „Moon Knight“ geht nach „Hawkeye“, „WandaVision“, „Loki“ und Co die nächste Serie aus dem Comic-Kosmos an den Start. Darin erleben wir einen sehr viel düstereren Helden, als ihr es wahrscheinlich gewohnt seid. „Moon Knight“ dreht sich auch um härtere Themen wie Persönlichkeitsstörungen und multiple Persönlichkeiten.

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon verschaffen, was euch in „Moon Knight“ erwartet. Wir konnten die ersten vier Folgen bereits anschauen und liefern euch in diesem PlayCentral-Artikel einen Überblick:

Moon Knight: Der düstere Antiheld mischt das MCU auf – Ersteindruck

So lang sind die Episoden: Während die meisten MCU-Serien auf Disney+ eher 30 bis 45 Minuten lang sind, fallen die von „Moon Knight“ wohl deutlich länger aus und pendeln sich bei 50 Minuten ein oder kratzen zumindest an dieser Marke. Dem Format, dass es erst einmal nur sechs Episoden geben wird, bleibt die Serie aber treu.

Das ist der Grund: Die Entscheidung, die „Moon Knight“-Folgen alle etwas länger werden zu lassen, liegt laut dem Producer Grant Curtis darin begründet, dass es so viel zu erzählen gebe. Die Geschichte des (Anti-)Helden sei so reichhaltig und mit spannenden Themen voll gepackt, dass die Macher*innen genau gucken mussten, was sie alles zeigen konnten – und was sie weglassen mussten. Um möglichst viel aus 40 Jahren Comic-Geschichte mitzunehmen, seien die Episoden kurzerhand einfach länger geworden.

„Moon Knight“ startet am 30. März 2022 exklusiv bei Disney Plus.

Freut ihr euch drauf? Mögt ihr lieber lange oder kure Episoden und Serien? Schreibt es uns in die Kommentare.