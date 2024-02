MontanaBlack ärgert sich über Steuern: „Gehe halbes Jahr nur für „Papa Scholz“ arbeiten!“

In den Streams von MontanaBlack wird in der Regel völlig unverblümt über so gut wie jedes Thema gesprochen. Selbst seine Einnahmen sind längst kein Geheimnis mehr und werden regelmäßig mit seiner Community geteilt.

Erst vor kurzem lege Monte seine YouTube-Einnahmen aus dem vergangenen Jahr offen und sorgte damit für so einige erstaunte Gesichter.

MontanaBlack: „Spitzensteuersatz ist viel zu hoch!“

Obwohl der 34-Jährige aber mehr als ordentlich verdient, geht ihm ein Thema besonders stark auf die Nerven – Steuern!

Er sei nicht generell gegen das Zahlen von Steuern, allerdings halte er den Spitzensteuersatz für deutlich überzogen.

„Ich sage nicht, dass ich nicht gerne Steuern zahle, aber das, was wir hier in Deutschland an Steuern zu bezahlen haben, ist zu viel.

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

Auf die Frage eines Zuschauers, in welcher Höhe sich dieser seiner Meinung nach maximal befinden sollte, antwortet Monte:

„Ich würde schon sagen, alles über 30 Prozent ist zu viel.“

In Deutschland liegt der Spitzensteuersatz bei 45 Prozent, weshalb MontanaBlack meint, dass er ein halbes Jahr nur für „Mama Merkel“ und „Papa Scholz“ arbeiten gehen müsse und die anderen sechs Monate erst in die eigene Tasche wirtschaften würde.

Wer in Deutschland gerne solche hohen Steuern zahlt, solle laut ihm „zur Hölle“ fahren.

Schließlich spricht MontanaBlack kurz und sehr überspitzt noch auf die Ausgabe der Steuern ein:

„5 Milliarden hier irgendwo hin für Fahrradwege.“

Letztendlich handelt es sich hierbei um eine Diskussion, die nicht erst seit dem Stream von Monte existiert.

Ganz generell muss an dieser Stelle aber natürlich auch erwähnt werden, dass der Großteil der Steuern in Deutschland in die öffentliche Infrastruktur, die Bildung, das Gesundheitswesen, die soziale Absicherung, die Sicherheit und Verteidigung, die Kultur und Sport sowie die Verwaltung fließen.

Dennoch sind hohe Steuern sicherlich ein Thema über das hitzig diskutiert werden kann, denn die wenigsten werden gerne einen Großteil ihres Gehalts abgeben, selbst wenn dieses Geld der Allgemeinheit zugute kommt.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!