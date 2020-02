Paul W.S. Anderson wurde mit einer neuen Filmumsetzung beauftragt. Nach Resident Evil folgt nun Monster Hunter, ein weiteres Franchise von Capcom, das Anderson nun auf die große Leinwand bringen soll. Ob das was wird, steht noch in den Sternen. In Hinsicht auf die Filme zu Resident Evil machen wir uns erst einmal nicht allzu große Hoffnungen.

Aber womöglich werden wir am Ende überrascht? Sony hat nun die ersten beiden Filmposter zum Monster Hunter-Film via IGN veröffentlicht.

Monster Hunter Movie: Erste Bilder erinnern das Netz eher an Call of Duty

Diese Bilder bieten zwar im Grunde nichts Neues, allerdings wirken die Requisiten originalgetreu wie in Monster Hunter. So hält die Schauspielerin Milla Jovovich ein verdammt großes Schwert in den Händen, mit dem sie voraussichtlich den Monstern im Film an den Kragen will. Das weitere Bild von Tony Jaa kennen wir bereits, doch auch er ist mit todbringenden Waffen ausgestattet.

© Sony/Capcom

Tatsächlich handelt es sich bei diesem Schwert um eine direkte Spielanlehnung. Es ist die Startwaffe in Monster Hunter World und lautet Bone Great Sword, also Knochen-Großschwert. Solch einen Klopper wird Jovovich im Film auch benötigen. Immerhin bekommen es die Spieler zumeist mit recht gigantischen Monstern zu tun und so dürfte es auch im Film recht sperrige Zeitgenossen geben.

© Sony/Capcom

Worum geht es im Monster Hunter-Film?

Bislang wissen wir nur, dass Milla Jovovich die Figur Natalie Artemis in der Hauptrolle spielen wird. Sie wird wohl scheinbar auf geheimnisvolle auf einen Planeten teleportiert, dessen Welt stark an die von Monster Hunter erinnert. Sie trifft auf die Figur, die von Tony Jaa verkörpert wird, der wiederum einen Jäger zum Besten gibt. So lernt sie schließlich alles Wichtige über die Monsterjagd.

Macht euch also gefasst, eure liebsten Monster auf der großen Leinwand zu sehen. Es wird spekuliert, dass sogar ein Rathalos gezeigt wird. Aber mehr Informationen gibt es bislang noch nicht. Wir werden uns also noch bis September 2020 gedulden müssen, bis der Kinofilm an den Start geht.