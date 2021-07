Minecraft hat für die Bedrock Edition ein neues Update mit der Versionsnummer 1.17.10 erhalten. Es bringt vor allem einige Verbesserungen und Bugfixes, aber auch neue Inhalte und einen Ausblick auf das, was mit dem zweiten Teil des großen „Caves & Cliffs“-Update auf uns zukommen wird, denn der Snapshot für Update 1.8 wurde freigeschaltet.

Darum geht’s: Das große Caves & Cliffs-Update für „Minecraft“ wurde in zwei Teile aufgeteilt. Ersteres wurde bereits ausgerollt und enthielt unter anderem 91 neue Blöcken, Pulverschnee, Blitzableiter und neue Weltbewohner wie Ziegen und Axolotl. Der zweite Teil des riesigen Updates soll noch nachgereicht werden und erscheint offiziell zur Feiertagssaison 2021, also irgendwann Ende des Jahres. Hiermit soll mehr oder weniger komplett auf den Kopf gestellt werden, wie „Minecraft“ Welten generiert.

Minecraft Caves & Cliffs-Update: 1. Teil ist veröffentlicht mit Axolotl und 91 neuen Blöcken

Diese Inhalte stecken im Minecraft-Update 1.17.10

Das bringt Update 1.17.10: In dem neuesten Update für Minecraft stecken nun verschiedene Bugfixes und Verbesserungen für Features, die mit dem Caves & Cliffs Part 1 eingeführt wurden. Dazu zählen unter anderem Anpassungen an das Axolotl, die jetzt beispielsweise nicht mehr ihren Schwanz bewegen, wenn sie sich tot stellen.

Auch der Unterwasser-Nebel sollte jetzt wieder überall korrekt angezeigt werden. Ein Fallschaden-Glitch wurde behoben und viele Stabilitäts-Probleme, ihr könnt jetzt außerdem keine Fische mehr in leeren Eimern fangen. Eine komplette Liste der Bugfixes und Verbesserungen findet ihr hier.

Kerzen und Azaleen im Topf zählen zu den neuen Features, die mit dem Update 1.17.10 ins Spiel gebracht wurden. Ihr könnt die Kerzen mit Hilfe einer Schnur und Bienenwaben herstellen und sogar färben oder auf einen Kuchen packen. Dann gibt es jetzt auch noch eine neue Blumen-Variation: Ihr könnt Azaleen in einen Topf stellen.

So sehen die Kerzen und Azaleen im Topf aus, die Update 1.17.10 bringt. © Microsoft/Mojang

Update 1.18: Erste Features aus Caves & Cliffs 2 spielbar

Darüber hinaus veröffentlichte „Minecraft“ einen Schnappschuss von Version 1.18, die zwar noch nicht final ist und noch einigen Änderungen oder Löschungen unterzogen werden kann, aber bereits einen Blick auf die neue Weltengeneration erlaubt. Es gibt zum Beispiel neue Generierungsarten in Höhlen und neue Bergbiome sowie die Möglichkeit, die Welt-Höhe auf bis zu 320 Blocks sowie die Tiefe auf -64 Blocks einzustellen und mehr:

Neue Welthöhe und -tiefe

Neue Bergbiome (hohe Gipfel, schneebedeckte Gipfel, Hain, Wiesen und verschneite Hänge)

(hohe Gipfel, schneebedeckte Gipfel, Hain, Wiesen und verschneite Hänge) Neue Höhlengeneration unter der Erde (Käse-, Spaghetti- und Nudelhöhlen

unter der Erde (Käse-, Spaghetti- und Nudelhöhlen Neue Höhlenbiome (grüne Höhlen, Tropfsteinhöhlen)

(grüne Höhlen, Tropfsteinhöhlen) Neue Erzverteilung

Große Erzadern

Monster erscheinen nur in völliger Dunkelheit

Lokale Wasserstände und Lavastände im Untergrund

Natürlichere Variation der Geländeform und -höhe , unabhängig von Biomen. Beispiel: Auf einem Hügel können sich Wälder und Wüsten bilden, ohne dass dafür ein spezielles Biom benötigt wird.

, unabhängig von Biomen.

Lots of incredible views in 1.18! pic.twitter.com/aA2x5bw4Lr — Jay Dee (@JayDeeMinecraft) July 14, 2021

Experimentelles Gameplay: Wer schon ein paar Features aus dem „Caves & Cliffs Part 2“-Update ausprobieren will, bekommt mit dem Snapshot also die Gelegenheit dazu. Diese Funktionen sind allerdings noch in Arbeit und können dementsprechend instabil sein oder gar nicht richtig funktionieren. Wollt ihr das vollwertige Update 1.8 spielen, müsst ihr euch wohl noch bis zum Endes des Jahres 2021 gedulden.

Minecraft: So großartig wird das Caves & Cliff-Update dank der neuen Weltgenerierung