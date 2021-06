Minecraft: Release für Caves & Cliffs-Update Teil 1 ist nun bekannt

In Part 1 des Patchs werden bereits die süßen Axolotl als neue Kreaturen enthalten sein, ebenso wie der glühende Tintenfisch samt leuchtender Tinte und die flauschigen Bergziegen . An neuen Blöcken stecken der Amethyst , die Tropfblätter , Pulverschnee und Tiefenschiefer drin, ebenso wie der Kupferblock , der dieselben grünen Alterserscheinungen aufweisen wird, wie sein reales Vorbild. Hinzu kommen das Fernglas und der Blitzableiter als neue nützliche Hilfsmittel.

Bislang war nur vom Sommer 2021 die Rede, wenn es um die Veröffentlichung von Caves & Cliffs ging. Nun steht fest: Am 8. Juni 2021 wird der neueste Minecraft-Patch 1.17 für PC, Xbox Series X / S , Xbox One , PS5 , PS4 , Nintendo Switch und Smartphones offiziell erscheinen.

