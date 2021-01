Das Ende für Minecraft Earth: Das AR-Spiel wird eingestampft

Die Minecraft-Community muss einen schweren Verlust hinnehmen, denn wie Mojang nun verkündete, wird die Pokémon GO-Alternative Minecraft Earth komplett eingestellt. Das AR-Spiel wird in Bälde also nicht mehr heruntergeladen werden können und auch nicht mehr spielbar sein.

Minecraft Earth wird eingestellt

Ein Augmented-Reality-Game, das die Nutzer mit ihrem Smartphone nach draußen befördern soll, hat es in Zeiten einer weltweiten Pandemie und wiederholenden Lockdowns samt Ausgangssperren nicht leicht. Während sich „Pokémon GO“ mit verschiedenen Maßnahmen hierbei noch über Wasser halten kann, muss „Minecraft Earth“ nun seinem Ende entgegen sehen.

Das geben nun die Entwickler von Mojang bekannt und kündigen offiziell die vollständige Einstellung des Content-, Service- und Server-Supports für den 30. Juni 2021 an.

Was bedeutet das für die Spieler? Durch diese Maßnahme wird es „Minecraft Earth“-Spielern nicht länger möglich sein, dass AR-Game weiterhin herunterzuladen oder zu spielen. Am 1. Juli werden deshalb alle Spielerdaten gelöscht.

Kostenlose Minecraft-Version für zahlende Spieler: Sollten Spieler Ingame-Käufe getätigt haben oder noch Guthaben besitzen, werden Minecoins ausgestellt, die auf dem Minecraft-Marktplatz gegen Skin- und Texturpakete, Karten und Minispiele getauscht werden können. Außerdem erhält jeder, der jemals einen Kauf in dem Mobile Game getätigt haben sollte, eine kostenlose Kopie von Minecraft in der Bedrock-Version.

Ein letztes Update für Minecraft Earth

Um den Spielern den Abschied etwas leichter zu gestalten, ist außerdem ein finales Update erschienen, das die letzten Monate bis zur Deaktivierung im Sommer noch etwas angenehmer gestalten und den Zugriff auf alle möglichen Inhalte erleichtern soll. Dafür wurden:

Echtgeldtransaktionen entfernt

Rubinkosten drastisch reduziert

Alle restlichen, unveröffentlichten Inhalte veröffentlicht

Zeitaufwand für Herstellen und Schmelzen reduziert

Nicht verwendete Handwerks- und Schmelzverstärkungen durch Radiusverstärkungen derselben Stufe freigegeben

Charaktererstellungsgegenstände für Spieler freigeschaltet, die sich noch zwischen dem 5. Januar und dem 30. Juni anmelden

In dem Mobile Game könnt ihr eure Sandbox-Welt via Augmented Reality gewissermaßen in die reale Welt übertragen – aber nur noch bis Juni 2021. © Microsoft Game Studios

Solltet ihr das AR-Spiel also noch einmal ausprobieren wollen, bevor es endgültig von der Bildfläche verschwindet, solltet ihr euch jetzt ranhalten und das Game kostenlos auf euer Android- oder iOS-Smartphone herunterladen.