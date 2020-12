Minecraft mit RTX ist da! Vollversion für Windows 10 veröffentlicht – was bewirkt das Update?

Ein Beispiel : Wenn ihr eine Nvidia GeForce RTX 2600 besitzt, soll euer System bei einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) in jedem Fall die 60 Bilder in der Sekunde erreichen. Dafür muss der Nvidida-Quality-Modus aktiviert werden.

Doch nicht nur das. Auch die Texturenpakete werden signifikant verbessert, dass PBR (physically-based rendering) zum Einsatz kommt. Die Texturen werden also neuartig durch die Raytracing-Technolgie berechnet. So können beispielsweise Reflektionen bei jeder Textur angepasst werden. Das Ergebnis (siehe Bild oben) ist überaus beeindruckend.

Das neuste Update bringt die RTX-Technologie von Nvidia ins Spiel. Einige Monate befand sich das Update in der Beta , doch nun verlässt Minecraft mit RTX die Betaphase. Das alte, neue Spiel mit dem speziellen Update ist jetzt für Windows 10 verfügbar in der Vollversion .

