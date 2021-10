Vorsicht Scammer: Anstelle von Metroid Prime gibt es Viagra-Anleitung auf Amazon

Hast du schon mal ein Spiel zum Releasetag vorbestellt und stattdessen eine Anleitung für Viagra geschickt bekommen? Wenn nicht, dann soll es doch sicher auch dabei bleiben? Wenn dem so ist, dann nehmt euch vor Scammern in Acht, die mit kleinen Tricks fremden Menschen das Geld aus der Tasche ziehen.

Insbesondere eBay und Amazon sind prädestiniert für Scamming-Versuche, da durch den „Jeder-kann-verkaufen-Aspekt“ immer wieder Fakeverkäufer angespült werden wie ein paar modrige Holzplanken. Und so auch in diesem Fall, in dem ein nichtsahnender Nintendo-Fan über den Tisch gezogen wurde.

Gamer enttäuscht, er wollte nur Metroid Dread

Im aktuellen Betrugsversuch möchten die Scammer den Bekanntheitsgrad von Videospielen ausnutzen, um so „ihr Produkt“ zu verkaufen. Und das gelingt hier und da auch, wie dieses Fallbeispiel zeigt.

Twitter-User @GeshGav hat den Betrug entdeckt, der mit der Vorbestellung von Metroid Dread zusammenhängt, das am 8. Oktober 2021 den Release feierte. Der Käufer hatte scheinbar zur falschen Version gegriffen, wie wir dank der Rezension erkennen können.

I mean, this is funny. pic.twitter.com/32Ezz0Nthl — Gavin a Nightmare (@GeshGav) October 7, 2021

Der Gamer hat sich also so sehr auf Metroid gefreut, dass er es sogar vorbestellt hatte. Doch anstelle des neuen Nintendo Switch-Spiels erwarte ihn ein Paperback, das „Metroid Dread“ auf der Vorderseite zierte. Und das Innenleben des Papierbuchs beinhaltete eine Anleitung für Viagra. Von dem Spiel fehlt jede Spur.

Und dabei haben sich die Scammer nicht einmal Mühe gegeben, das Cover von „Metroid Dread“ ordentlich auf das kleine Taschenbuch zu kopieren. Eine echte Abzocke, das schnelle Geld.

Hätte man den Betrug erkennen können? Dabei steht im Angebot auf Amazon sogar, dass es sich hierbei um ein „Paperback“ handeln würde. Was den Käufer zwar hätte stutzig machen müssen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass derjenige nicht auf dieses kleine Detail geachtet hat. Lediglich das Foto mit dem Metroid-Cover war wohl ausschlaggebend für den Kauf. Das sieht zugegebenermaßen recht solide auf aus dem Bild (wenn auch nicht perfekt).

Und an dieser Stelle ist Vorsicht geboten. Wenn ihr bei Amazon ein Spiel oder andere Dinge kauft, dann lest euch vorher die vollständige Produktbeschreibung durch. In diesem Scamming-Versuch hätte man sich allein dadurch vor dem Betrug schützen können. Weiter könnt ihr immer darauf achten, um was für einen Verkäufer es sich handelt. Klickt dazu auf die Seite des Verkäufers und lest alle Informationen durch. Wenn euch das etwas unseriös erscheint, könnt ihr ebenfalls vom Kauf ablassen im Fall.