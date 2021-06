Ganze 19 Jahre nach dem GBA-Titel Metroid Fusion (oder auch „Metroid 4“) bekommen wir endlich die langersehnte Fortsetzung der Hauptreihe spendiert. Im Rahmen der E3 2021 kündigte Nintendo Metroid Dread als den fünften Hauptteil an. Der Release soll am 8. Oktober 2021 für Nintendo Switch erfolgen.

Das Konzept erschuf Sakamoto bereits vor 15 Jahren

Nun spricht Schöpfer Yoshio Sakamoto über die Entstehung von „Metroid Dread“. So befindet sich der Action-Titel für die Nintendo Switch genau genommen schon seit 15 Jahren in Arbeit. Das erste Konzept mit den hartnäckigen Robotergegnern E.M.M.I. entwarf Sakamoto schon zu Beginn der damaligen Produktion und basiert auf das SA-X aus „Metroid Fusion“. Allerdings sind die E.M.M.I. weitaus gefährlicher und hartnäckiger.

Sie verfolgen Samus auf Schritt und Tritt, können sogar an Wänden entlang krabbeln und wenn sie Samus erwischen, hat das den sofortigen Bildschirmtod zur Folge. Im Gegensatz zum SA-X wird sich Samus nicht so leicht vor den Killer-Robotern verstecken können (es wird aber einige Möglichkeiten geben).

Mit der damaligen Technologie konnten die Entwickler das Konzept allerdings nicht umsetzen und so wurde die Entwicklung trotz späterer Neuversuche schließlich beendet. Zumindest bis das spanische Studio MercurySteam mit Metroid: Samus Returns in Sakamotos Augen großes Talent bewiesen hat. Er beschloss, die Pläne für „Metroid Dread“ wieder auszugraben und die Spanier mit dem Projekt zu betrauen. Laut seiner Aussage, habe das Ergebnis seine Erwartungen sogar übertroffen und „Metroid Dread“ sei besser als er es sich je vorgestellt hatte.

© Nintendo

Metroid Dread bildet das Ende nach 35 Jahren

Da eine so lange Zeit zwischen den Hauptteilen liegt, wird „Metroid Dread“ für Neueinsteiger geeignet sein und relevante Handlungsabschnitte zu Beginn aufgerollt werden. Das ist deshalb auch wichtig, weil der kommende Ableger die Haupthandlung, die vor 35 Jahren ihren Anfang nahm, nicht nur weiterführen, sondern sogar zu einem Ende bringen soll. Metroid Dread wird das Finale für aktuellen Handlungsbogen rund um Samus und den Metroids sein.

Im Laufe der 2D-Hauptabenteuer wurden Metroids als Biowaffen genutzt und einige Exemplare entwickelten sogar ein spezielles Verhältnis zu Samus. Das Ende von „Super Metroid“ sollte für Fans dahingehend unvergessen sein.

Metroid Dread: Neuer 2D-Ableger der Kultreihe angekündigt

Ist dann wirklich Schluss? Nicht ganz.

„Metroid Dread“ wird die aktuelle Story-Arc abschließen, aber das heißt nicht, dass es so mit Samus zu Ende sein wird. Sakamoto bestätigte jedoch, dass er kein Interesse daran habe, die Metroid-Reihe gänzlich zu beenden. Er kündigte bereits an, dass in Zukunft eine weitere Episode kommen würde.