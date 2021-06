Im Rahmen seines heutigen Nintendo Direct-Events kündigte das japanische Unternehmen „Metroid Dread“ für die Nintendo Switch angekündigt. Es ist der erste 2D-Ableger des Franchise seit 19 Jahren und entsteht im Entwicklerstudio MercurySteam („Metroid: Samus Returns“). Der Titel soll schon in wenigen Monaten erscheinen.

Metroid Dread: Samus Aran erhält neue und bekannte Fähigkeiten

Im Mittelpunkt des Geschehens steht natürlich einmal mehr Heldin Samus Aran, die in ein neues Abenteuer geworfen wird. Inhaltlich setzt der neueste Titel der Reihe am Ende von „Metroid Fusion“ an, das 2002 für den Game Boy Advance veröffentlicht wurde. Die Protagonistin geht auf dem Planeten ZDR einer mysteriösen Nachricht auf den Grund, die an die Galaktische Föderation geschickt wurde.

Doch natürlich gibt es einen Haken an der Sache: Auf dem Planeten wimmelt es nur so vor bösartigen Aliens, die der Heldin ans Leder beziehungsweise den Raumanzug wollen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, wartet dort darüber hinaus auch noch eine mechanische Gefahr, sogenannte E.M.M.I., mächtige Maschinen, die Jagd auf Samus machen. Hieraus sollen sich in „Metroid Dread“ spannende Situationen ergeben.

Glücklicherweise ist Samus agiler und geschickter als jemals zuvor! Dies soll ihr dabei helfen, diese lebensgefährlichen Situationen zu überstehen, in denen jeder Fehler automatisch ein grausames Ende für die Heldin bedeutet. Im Laufe der Story muss die Hauptfigur nicht nur dem Ursprung der E.M.M.I. auf die Spur kommen, sondern auch einen Weg finden, ihre gefährlichen Verfolger irgendwie aufhalten zu können.

Behilflich sind ihr dabei sowohl einige bekannte als auch neue Kräfte. Samus kann erneut unter Hindernissen hindurchrollen oder unter ihnen entlangrutschen. Neu ist beispielsweise eine Tarnfähigkeit, die im Trailer bereits kurz zu sehen ist und die sie vor den Augen ihrer mechanischen Verfolger verbirgt. In bester Serientradition sollen neue Fähigkeit dabei helfen, Upgrades und Abkürzungen in bereits bekannten Gebieten freizuschalten.

„Metroid Dread“ erscheint am 8. Oktober 2021 exklusiv für die Nintendo Switch.