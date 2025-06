Metroid Prime 4: Neue psychische Fähigkeiten und Switch 2-Unterstützung

Die Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond wird für 2025 erwartet und markiert die Rückkehr eines der beliebtesten Franchises von Nintendo. Dieses neue Abenteuer wird sowohl für die Nintendo Switch als auch für die kürzlich erschienene Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Fans haben fast zwei Jahrzehnte auf einen neuen vollwertigen 3D-Metroid-Titel gewartet, seit Metroid Prime 3: Corruption 2007 auf der Nintendo Wii veröffentlicht wurde.

Ein Einblick in die Handlung

Was erwartet dich auf dem Planeten Viewros? In Metroid Prime 4: Beyond übernimmt Samus Aran die Hauptrolle, die sich auf dem mysteriösen Planeten Viewros wiederfindet. Dieser Planet ist nicht nur für seine üppigen Dschungelwelten bekannt, sondern auch für den zentralen kolossalen Baum, der das Herzstück der Landschaft bildet. Doch unter der idyllischen Oberfläche lauern Gefahren in Form von verschiedenen außerirdischen Kreaturen und Gegnern.

Ein wiederkehrendes Element der Serie ist das Scannen von Relikten, das auch in diesem Spiel erforderlich ist, um voranzukommen. Während Samus Viewros erkundet, erlangt sie neue psychische Fähigkeiten, die für den Kampf und den Fortschritt in der Geschichte entscheidend sind.

Neue Gameplay-Elemente

Welche neuen Fähigkeiten bringt Samus mit? Die Einführung psychischer Kräfte ist das Herzstück von Metroid Prime 4: Beyond. Diese Fähigkeiten erlauben es Samus, Türen zu öffnen und die Flugbahn ihrer Strahlen zu steuern. Es bleibt zu hoffen, dass diese Kräfte im Laufe des Spiels erweitert werden, um mehr Tiefe und Vielfalt im Gameplay zu bieten, ähnlich wie in anderen Spielen, in denen psychische Kräfte eine zentrale Rolle spielen.

Ein weiteres Element, das Spieler immer wieder fasziniert, ist die Morph Ball-Funktion von Samus. In Beyond könnte die Morph Ball durch psychische Fähigkeiten erweitert werden, um Barrieren abzubauen oder Feinde zu schwächen.

Erwartungen und Hoffnungen

Was wünschen sich Fans für Metroid Prime 4? Spieler hoffen, dass Nintendo die reiche Umwelt von Viewros nutzt, um eine tiefere Verbindung zwischen der Natur und dem Gameplay zu schaffen. Ein zentrales Thema in vielen Nintendo-Spielen ist das Wiederherstellen des Gleichgewichts der Natur, was auch in diesem Spiel eine Rolle spielen könnte.

Ein weiteres Feature, das Fans erwarten, ist die Integration von Amiibo-Funktionalität. In früheren Metroid-Titeln boten Amiibo kleine Upgrades, die im frühen Spielverlauf von großem Nutzen sein konnten. Es wäre denkbar, dass auch Metroid Prime 4: Beyond diese Tradition fortsetzt.

Die Rolle der Nintendo Switch 2

Wie wird die Nintendo Switch 2 das Spielerlebnis verbessern? Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde, bietet verbesserte Grafikoptionen und eine höhere Leistung. Diese Funktionen werden wahrscheinlich das Spielerlebnis von Metroid Prime 4: Beyond steigern, indem sie eine höhere Auflösung und flüssigere Bildwiederholraten bieten.

Die neue Konsole ermöglicht Spiele in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde, was dem visuellen Erlebnis von Metroid Prime 4: Beyond zugutekommen dürfte. Zudem können die Joy-Con 2 Controller für eine intuitivere Steuerung genutzt werden.

Wir sind gespannt, welche weiteren Informationen Nintendo in den kommenden Monaten über Metroid Prime 4: Beyond bekanntgeben wird. Bis dahin kannst du deine Fähigkeiten im Metroid-Universum auffrischen, indem du die remasterte Version des ersten Metroid Prime auf der Nintendo Switch spielst. Was denkst du über die neuen Features von Metroid Prime 4: Beyond? Teile deine Meinung in den Kommentaren!