Metal Gear Solid Delta – Remake benötigt 100 GB Speicherplatz! Bist du bereit?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das Remake des legendären Metal Gear Solid 3, hat endlich seine Dateigröße offenbart. Die Metal Gear Solid-Serie war fast ein Jahrzehnt lang im Dornröschenschlaf. Nach der Veröffentlichung von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain im September 2015 und dem weniger beliebten Metal Gear Survive im Jahr 2018, warten Fans sehnsüchtig auf ein neues Kapitel in dieser ikonischen Serie.

Obwohl viele nicht unbedingt ein Metal Gear Solid 6 ohne Hideo Kojima fordern, gibt es doch eine starke Nachfrage nach Remakes oder Remastern der älteren Spiele. Insbesondere das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater wird heiß erwartet. Dieses Spiel wird als eines der besten der Serie angesehen und ist chronologisch das erste in der Geschichte. Die Gameplay-Dynamik, die packende Story und die unvergleichliche Atmosphäre machen es zu einem der am meisten erwarteten Spiele des Jahres.

Die Größe von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Wie viel Speicherplatz benötigst du? Wenn du planst, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nächsten Monat zu spielen, solltest du dir unbedingt genügend Speicherplatz auf deiner Festplatte freihalten. Auf der offiziellen Steam-Seite wurde bekanntgegeben, dass du sage und schreibe 100 GB freien Speicherplatz benötigst, um das neue Remake zu installieren und zu spielen. Aktuell ist unklar, wie groß das Spiel auf Xbox oder PS5 sein wird, aber es wird erwartet, dass die Dateigröße ähnlich ausfallen wird.

Einige Fans zeigten sich überrascht, dass ein Remake eines PS2-Spiels so viel Speicherplatz erfordert. Doch genau das macht es so besonders. Es handelt sich um ein vollständiges Remake und nicht um ein einfaches Remaster. Viel Arbeit wurde in die Neuauflage von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gesteckt. Es wird sogar spekuliert, dass ein Mehrspielermodus Teil des Spiels sein könnte. Während 100 GB immer noch viel erscheint, ist es nicht überraschend, dass es sich nicht um ein kleines Spiel handelt.

Neuerungen und Erwartungen

Was können Fans vom Remake erwarten? Hoffentlich wird das Remake so gut umgesetzt, dass es die großen Erwartungen der Fans erfüllt. Es gibt viele Fan-Lieblingsfeatures, die sich die Spieler wünschen. Ein bekanntes Feature ist die Möglichkeit, die Konsolenuhr zu beschleunigen, um bestimmte Gegner im Spiel zu besiegen. Diese Art von kreativen Gameplay-Mechaniken haben das Original so beliebt gemacht.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird am 28. August 2025 für Xbox Series X|S, PS5 und PC veröffentlicht. Die Fans hoffen auf ein gelungenes Remake, das die Essenz des Originals einfängt und gleichzeitig moderne Spielerfahrungen bietet. Wenn du noch keinen Platz auf deiner Festplatte gemacht hast, ist jetzt der ideale Zeitpunkt dafür!

Was hältst du von der Größe des Remakes? Glaubst du, dass es die 100 GB wert ist? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!