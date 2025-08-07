Metal Gear Solid 5 – Neuer Co-Op-Modus begeistert Fans neun Jahre nach Release

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain hat neun Jahre nach seiner Veröffentlichung einen ehrgeizigen Co-Op-Modus erhalten. Diese Modifikation überrascht viele Fans und sorgt für neue Begeisterung in der Community des Spiels.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir niemals ein brandneues Metal Gear Solid-Spiel erleben werden. Dies ist sicherlich enttäuschend für viele Anhänger der Serie. Die Metal Gear Solid-Reihe gilt als eine der einflussreichsten und beliebtesten Franchises in der Gaming-Welt. Sie zeichnet sich durch innovatives Gameplay und eine reiche Erzählweise aus.

Ein unerwarteter Co-Op-Modus

Was ist der neue Co-Op-Modus in Metal Gear Solid 5? Ein engagierter Fan, bekannt als „unknown321“ auf Github, hat eine Co-Op-Version von Metal Gear Solid 5 entwickelt. Diese Mod erlaubt es, dass zwei Spieler die Story-Missionen des Spiels gemeinsam durchspielen und dabei zusammenarbeiten, um Feinde zu besiegen.

Der Entwickler gibt an, dass die Mod nicht perfekt ist. Er hat viel Zeit investiert, um das Projekt zum Laufen zu bringen, kann aber nicht mehr Vollzeit daran arbeiten, da er sich auf seine Karriere konzentrieren muss. Dennoch plant er, die Entwicklung in Zukunft fortzusetzen, was bedeutet, dass die aktuelle Version noch einige Unvollkommenheiten aufweist.

Mehr als nur ein einfacher Mod

Warum ist dieser Mod so beeindruckend? Du kannst auf der Github-Seite des Entwicklers eine vollständige Entstehungsgeschichte lesen, erfahren, wie alles funktioniert und wie man es installiert. Zukünftige Features, wie die Möglichkeit, gegen deinen Co-Op-Partner Rennen zu fahren, sind ebenfalls geplant.

Es ist ein beeindruckendes Stück Arbeit, und solange du offen für etwas Experimentelles und nicht Perfektes bist, lohnt es sich, Metal Gear Solid 5 mit einem Freund im Co-Op-Modus auszuprobieren.

Die Zukunft des Metal Gear Solid Franchise

Was plant Konami für die Zukunft der Serie? Nach dem Abgang von Hideo Kojima im Jahr 2015 versuchte Konami, die Serie mit einem weniger erfolgreichen Spin-off namens Metal Gear Survive fortzusetzen. Die Serie erlebte jedoch einen Rückgang. Jetzt belebt Konami das Franchise mit Remastern und Remakes neu.

Später in diesem Monat wird die lang erwartete Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dem Remake von Metal Gear Solid 3, erscheinen. Auch wenn dies sehr aufregend ist, wird Konami wahrscheinlich in absehbarer Zeit den Fokus darauf legen, alte Spiele zu modernisieren, anstatt neue Spiele zu veröffentlichen.

Was denkst du über den neuen Co-Op-Modus in Metal Gear Solid 5? Würdest du ihn ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!