Meta Quest 3 mit mehr Power angekündigt

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Die Meta Quest 3 soll noch in diesem Herbst, ab einem Preis von 569,99 € (128 GB Speicher) in den Handel kommen. Dadurch wird sich auch der Preis der Quest 2 zum Positiven ändern. Ab dem 4. Juni 2023 ist das Standard-Modell mit 128 GB für 349,99 € und die 256 GB-Variante für 399,99 € zu haben.

Mit der Quest 3 will Meta neue Maßstäbe für zukünftige Headsets setzen, die „sowohl modernste VR- als auch MR-Erlebnisse in einem einzigen Gerät“ bieten. Ein großer Pluspunkt ist zudem die Abwärtskompatibiliät zur Quest 2, die bereits einen Katalog mit über 500 VR-Spielen und Apps bietet.

Das Herzstück des VR-Headsets ist ein neuer leistungsstarker Snapdragon-Chip , der „mehr als doppelt so hohe Grafikleistung wie die Snapdragon-GPU der vorherigen Generation in Quest 2“ bietet. Dies und das hochauflösende Display mit Pfannkuchenoptik (zuletzt in der Meta Quest Pro verbaut) sorgen für „unglaublich gestochen scharfe Details.“

