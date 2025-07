Mega Dragoran enthüllt – Erste neue Mega-Entwicklung seit 10 Jahren bei Pokémon!

Pokémon Legends: Z-A hat während der heutigen Pokémon Presents-Präsentation für Aufsehen gesorgt. Die Entwickler haben endlich die erste neue Mega-Entwicklung seit über zehn Jahren enthüllt: Mega Dragoran. Diese Neuigkeit hat die Community begeistert, und es scheint, als wäre dies erst der Anfang. Mega Dragoran war bereits Teil einer großen Liste, die Anfang dieses Jahres durchgesickert ist, aber jetzt können wir es zum ersten Mal tatsächlich sehen.

Dragoran hat schon immer sehr anders ausgesehen als Dratini und Dragonir, aber mit seiner neuen Mega-Entwicklung wird sich das ändern. Mega Dragoran wird Elemente von Dragonir in sein Design integrieren. Besonders auffällig sind die Flügel auf seinem Kopf und eine Kugel an seinem Schwanz. Dies ist bisher die einzige neue Mega-Entwicklung, die angekündigt wurde, aber die heutige Präsentation hat angedeutet, dass wir im Laufe des Spiels mehr „neu entdeckte“ Mega-Entwicklungen sehen werden.

Rolle der Mega-Entwicklungen in der Story

Welche Rolle spielen die neuen Mega-Entwicklungen in der Geschichte? Die neuen Mega-Entwicklungen sind nicht nur optische Highlights, sondern spielen auch eine erweiterte Rolle in der Erzählung des Spiels. Offenbar werden erstmals wilde Mega-entwickelte Pokémon auftauchen, was zu viel Chaos in Illumina City führen könnte. Diese mysteriösen Ereignisse scheinen ein zentraler Bestandteil der Handlung zu sein. In den neuen Aufnahmen von heute war Mega Dragoran zu sehen, wie es sich mit einem Schurken Mega Despotar duelliert.

Zusätzlich zu den Mega-Entwicklungen wurden heute weitere Details zu Pokémon Legends: Z-A bekannt gegeben. Zum Beispiel wird es im Spiel viel mehr Anpassungsmöglichkeiten geben als in den letzten Pokémon-Spielen. Eine Hauptkritik an Pokémon Karmesin und Purpur war, dass die Spiele nur wenige Möglichkeiten boten, das Erscheinungsbild des Trainers zu ändern. Pokémon Legends: Z-A scheint hier mit einzigartigen Frisuren und Farben sowie einer großen Auswahl an Kleidungsmöglichkeiten weit mehr zu bieten, als die Schuluniformen im letzten Hauptspiel. Das dürfte viele von euch freuen!

Team MZ und das Rost-Syndikat

Was sind die neuen Gruppierungen im Spiel? Heute erhielten wir auch einige Hinweise darauf, wem ihr vertrauen solltet (oder nicht), während ihr daran arbeitet, Illumina City zu verteidigen. Ihr werdet euch zu Beginn mit einer Gruppe namens Team MZ verbünden, und es sieht so aus, als könnte das neue Rost-Syndikat die Rolle einer bekannten bösen Gruppe übernehmen, zusammen mit ihrem Anführer Corbeau. Corbeau scheint bereits ein gewisses Temperament zu haben und hat offenbar finanzielle Interessen in Illumina.

Mit Pokémon Legends: Z-A, das am 16. Oktober 2025 erscheinen soll, ist es wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Monaten noch viel mehr Neuigkeiten über das Spiel erfahren werden.

Bist du gespannt auf Pokémon Legends: Z-A? Was hältst du vom Design von Mega Dragoran? Teile deine Gedanken mit mir direkt in den Kommentaren!