Mass Effect LE: Partner betrügen oder Romanzen beenden – welche Auswirkungen hat das?

Ihr könnt in Mass Effect eine Romanze mit Liara, Ashley oder Kaidan eingehen und das hat Auswirkungen auf die persönliche Geschichte von Commander Shepard in Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Gleiches gilt, wenn ihr zum Beispiel eine Romanze mit Tali oder Jack im 2. Teil startet, viele Romanzen sind spielübergreifend.

Und nun stellt ihr euch womöglich die Frage, was passiert, wenn ihr eure Liebschaft frühzeitig beendet? Was passiert zum Beispiel, wenn wir einen Charakter betrügen? Generell müssen wir erst einmal klären, was es für die Nachfolgeteile bedeutet, eine Romanze im 1. Teil zu starten.

Romanzen-Optionen in Mass Effect

Allgemein gilt es, dass es von Charakter zu Charakter unterschiedlich ist, was passiert. Wenn ihr im 1. Teil eine Romanze eingegangen seid, steht unabhängig von ihrer physischen Präsenz im Quartier von Commander Shepard ein Bild der jeweiligen Person. Heißt, dass die Romanze nicht automatisch beendet wurde, wenn ihr den 1. Teil beendet. Im Gegenteil bleibt ihr dieser Person verbunden.

An dieser Stelle gibt es dann einige Optionen:

Ihr entscheidet euch, die Romanze fortzuführen. Ihr entscheidet euch für eine neue Liebschaft. Ihr könnt einigen Charakteren sexuell näherkommen, ohne eine Beziehung einzugehen und dann später eine solche mit einem anderen Charakter starten.

Auf dem Papier könnt ihr euch also für einen Partner im 1. Teil entscheiden und im 2. Teil dazu entscheiden, diese kurzerhand wieder zu beenden – ihr könnt dann einfach eine neue Romanze starten, ohne dass ihr euch über den ersten Teil Gedanken machen braucht.

In „Mass Effect 2“ können wir unter anderem Charakter kennen- und liebenlernen, die im 1. Teil noch „unerreichbar“ waren für Shepard (zum Beispiel Garrus und Tali sind erst ab ME2 ein Thema). Alle potenziellen Romanzen lest ihr hier in der Übersicht.

Was passiert, wenn ich fremdgehe?

Allerdings gibt es hier einiges zu beachten. Wie es im echten Leben der Fall ist, macht es BioWare uns hier nicht leicht eine Romane zu beenden. Wenn wir unsere Partner*in betrügen, kann das ein Nachspiel haben.

Wenn wir beispielsweise Liara in ME2 betrügen und im Shadow-Broker-DLC auf sie treffen, gibt sie eindeutig und nicht sonderlich erfreut zu verstehen, dass sie darüber Bescheid weiß. Heißt, auch hier haben eure Handlungen Konsequenzen. Im Falle von Liara ist es zwar möglich, die Romanze fortzuführen, aber das gilt nicht für alle Charaktere. Wenn ihr die Beziehungen mit einigen Charakteren wie Jack oder Miranda beendet, ist Schluss und dann gibt es kein Zurück mehr.

Ihr könnt dann aber häufig und unbedenklich noch neue Romanzen starten, wenn ihr eine beendet habt. Diese Faktoren solltet ihr diesbezüglich beachten:

Wenn ihr eine romantische Konfrontation mit Kelly Chambers erlebt, ruiniert das keine Romanzen-Option, ihr werdet allerdings danach gefragt und müsst euch dem moralischen Aspekt stellen.

Liara verzeiht euch euer Fremdgehen in ME2, ihr könnt dann im Shadow-Broker-DLC und ME3 weiter mit ihr zusammen sein.

Wenn ihr in ME2 treu bleibt, werdet ihr das ganze Spiel über ein Bild von eurer großen Liebe im Zimmer von Shepard vorfinden – wenn ihr untreu seid, legt Shepard das Bild umgedreht auf den Tisch.

Wenn eure Romanze die Ereignisse in ME1 oder ME2 nicht überlebt, könnt ihr diese logischerweise auch nicht mehr in ME3 aufrecht erhalten.

In ME3 könnt ihr mit vielen Crewmitgliedern flirten, ohne eure Romanze zu gefährden.

Mit Tali könnt ihr erst ab „Mass Effect 2“ anbandeln © BioWare/PlayCentral

Bedenkt, dass ihr in ME2 die jeweilige Loyalitätsmission erfüllen müsst, bevor ihr mit einem Charakter eine Romanze eingehen könnt. Außerdem müsst ihr euch vor Augen führen, dass es in puncto Romanzen immer einen Spielpunkt gibt, an dem euch ein Ultimatum gestellt wird. Spätestens dann müsst ihr euch für eure Herzdame oder euren Herzbuben entscheiden. Ansonsten ist es zu spät. Und wie sagte Gorbatschow einst? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Übrigens: Wenn ihr eine Romanze gestartet habt, kommt der jeweilige Charakter immer nochmal auf euch zu und fragt euch, ob ihr das auch wirklich möchtet. Spätestens hier könnt ihr euch noch einmal umentscheiden.

Niemanden verletzten? Mit Romanze bis Mass Effect 2 warten!

Ihr müsst übrigens keine Romanze in Mass Effect starten, die ihr dann im 2. Teil beendet oder mit einer anderen Person hintergeht. Es ist möglich, den 1. Teil zu beenden und dabei keine Romanze einzugehen.

Diesbezüglich dürft ihr in den Dialogen (zwischen den Missionen) nicht zu freundlich sein, müsst alle Avancen ausschlagen und generell tut es hier am besten ein „aggressiverer Tonfall“, den ihr zumeist mit der unteren, rechten Dialogoption anschlagt. Das mag zwar nicht direkt nett wirken, aber es stellt sicher, dass ihr euch im 1. Teil niemanden nähert.

Dann könnt ihr sogar eine reibungslose, sorgenfreie Beziehung im 2. Teil eingehen, ohne jemanden jemals verletzen zu müssen. Das hier sind die entscheidenden Schlüsselmomente:

Ashley : Wenn Ashley anfängt, sich Sorgen über das Anheuern von Wrex und Garrus zu machen, wählt ihr die mittlere, linke Option mit dem Kontext, dass sie neben der Spur sei.

: Wenn Ashley anfängt, sich Sorgen über das Anheuern von Wrex und Garrus zu machen, wählt ihr die mittlere, linke Option mit dem Kontext, dass sie neben der Spur sei. Kaidan : Wenn er sich dafür entschuldigt, zu informell zu sein, wählt ihr die untere, rechte Option mit dem Kontext, dass er einfach startbereit sein soll.

: Wenn er sich dafür entschuldigt, zu informell zu sein, wählt ihr die untere, rechte Option mit dem Kontext, dass er einfach startbereit sein soll. Liara: Im zweiten Dialog nach der Rettung, wenn sie fragt, ob da etwas zwischen euch sei, antwortet ihr die mittlere, rechte Option mit dem Inhalt, dass ihr nur Freunde sein möchtet.

Alternativ könnt ihr natürlich auch auf diese Dialoge verzichten, aber dann würdet ihr viel von der Story und den Charakteren verpassen, was ich nicht empfehlen würde.