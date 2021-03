Mass Effect-Fanprojekt: Beliebtes Point-and-Click-Adventure bekommt Demake

Während die Gaming-Welt nun auf die Mass Effect: Legendary Edition wartet, ließen es sich Hardcore-Fans vor Jahren nicht nehmen, für ein wenig Überbrückung zu sorgen, bis die Reihe eines Tages weitergehen würde.

Das Old-school-Adventure befand sich mehrere Jahre in Produktion und eserinnert an vergangen Tage der Adventure-Games.

Das Spiel trägt den Namen „The Full Adventures of Commander Shepard“ und war 2017 im Grunde so etwas wie eine Parodie auf moderne RPGs. Doch mit fortschreitender Produktion hat es sich mehr und mehr zu einem Adventure-Game im LucasArts-Stil entwickelt.

Demake des Point-and-Click-Adventures erinnert an LucasArts © r/parabolee

Das Point-and-Click-Adventure bekommet jetzt ein paar Jahre später ebenfalls eine Generalüberholung, ähnlich wie die BioWare-Spiele. Nur geht es in die andere Richtung. Es wird als Demake zu einem LucasArts-Spioel.

Auf den neuen Bildern, die die neu überarbeitete Pixelgrafik zeigen, sehen wir die männliche und weibliche Version von Commander Shepard, Tali und sogar die Citadel. Ein paar Einflüsse von „The Secret of Monkey Island“ sind klar zu erkennen:

© r/parabolee

Den ursprünglichen Titel „The Adventures of Commander Shepard“ könnt ihr unter diesem Link downloaden und spielen.

Der Fanklassiker erhält also ein Demake, während die Legendary Edition einen Schritt nach vorne macht. Ein Releasetermin des neuen Pixel-Art-Spiels steht noch nicht fest. Doch die „Mass Effect: Legendary Edition“ erscheint hingegen am 14. Mai 2021 für den PC, die PS4 und Xbox One. Ihr könnt es schon jetzt vorbestellen:

