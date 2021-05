Mass Effect Legendary Edition läuft auf Xbox Series X mit 120fps, auf PS5 nur mit der Hälfte

Der Release der Mass Effect Legendary Edition steht vor der Tür. Kurz vorher macht BioWare noch schnell öffentlich, wie das Remaster der „Mass Effect“-Trilogie auf eurer Plattform laufen wird. PS5-Spieler*innen müssen hierbei wohl etwas zurückstecken, wenn man die Framerates mit denen der Xbox Series X vergleicht. PC-Spielern scheint dagegen kaum eine Grenze gesetzt.

Die Leistung der Mass Effect Legendary Edition je Plattform

Bei dem „Mass Effect“-Remaster erlebt ihr die ersten drei Teile der Sci-Fi-Reihe inklusive 40 DLCs in neu aufgelegter Grafik, mit verbessertem Gameplay und erhöhter Performance. Sogar ein brandneuer Fotomodus ist dabei. Je nach Präferenz bei der Leistung des Spiels, kann man sich zudem für zwei verschiedene Modi entscheiden:

Qualität vorziehen : Erzielt die größtmögliche Grafikqualität auf Kosten einer geringeren Framerate.

: Erzielt die größtmögliche Grafikqualität auf Kosten einer geringeren Framerate. Framerate vorziehen: Erreicht durch die Verringerung der Auflösung und einiger Grafikfunktionen eine möglichst hohe Framerate.

Je nach Einstellung könnt ihr so eher auf hohe Auflösung oder rasante Framerate gehen und damit bestimmen, ob ihr eher auf eine bessere Qualität oder eine hohe FPS-Zahl setzt. Wie das auf den jeweiligen Plattformen in etwa umgesetzt wird, lest ihr hier:

Xbox Series X : bis zu 120fps bei 1440p / bis zu 60fps bei 4k UHD

: bis zu bei 1440p / bis zu bei 4k UHD PS5 : bis zu 60fps bei 1440p und 4k UHD

: bis zu bei 1440p 4k UHD Xbox One X/Series S : bis zu 60fps bei 1440p / bis zu 30fps bei 4k UHD

: bis zu bei 1440p / bis zu bei 4k UHD Xbox One : bis zu 60fps bei 1440p / bis zu 30fps bei 4k UHD

: bis zu bei 1440p / bis zu bei 4k UHD PS4 : bis zu 60fps bei 1440p / bis zu 30fps bei 4k UHD

: bis zu bei 1440p / bis zu bei 4k UHD PS4 Pro : bis zu 60fps bei 1440p / bis zu 30fps bei 4k UHD

: bis zu bei 1440p / bis zu bei 4k UHD PC: Hier können bis zu 240 FPS bei einer Bildwiederholrate von 240 Hz erreicht werden. Am PC können außerdem verschiedene Grafikeinstellungen vorgenommen werden, um Grafik und Leistung entsprechend auszubalancieren.

Mit diesen Framerates läuft das ME-Remaster auf den einzelnen Plattformen. © EA/BioWare

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ erscheint am 14. Mai 2021 für die obengenannten Plattformen. Inwiefern sich das Remaster von der Original-Trilogie des Commander Shepard unterscheidet, könnt ihr hier übersichtlich nachlesen:

Mass Effect Legendary Edition: Alle Unterschiede zur Originaltrilogie