Marvels Infinity-Saga umfasst allein im Marvel Cinematic Universe über 20 Filme und einige neue Marvel-Serien bei Disney Plus, die die Story ergänzen. Am Ende konnten im großen Showdown in Avengers: Endgame die Riege der beliebten Superhelden im alles entscheidenden Kampf den mächtigen Gegenspieler und Titan Thanos besiegen und das Universum retten.

Thanos und die Infinity-Steine im MCU

Ein wichtiger Bestandteil der Infinity-Saga stellt der Power Stone dar, einer der sechs Infinity-Steine, die die unterschiedlichen Elemente des Universums kontrollieren. Sie bestehen aus immens mächtigen Edelsteinen, die sechs einzelne Aspekten in sich tragen: Raum, Geist, Realität, Zeit, Seele und Kraft.

Einer der wichtigste von ihnen ist zweifelsfrei der Kraftstein, der Power Stone, der wenn er in den falschen Händen gerät, eine massive Zerstörungen anrichten kann wie etwa die Vernichtung ganzer Planeten. Dieser Infinity-Stein fällt schon rein optisch durch sein unverwechselbares violettes Aussehen auf, während die anderen Steine eine andere Farbe wie Rot, Grün oder Gelb tragen.

In der Infinity-Saga gelingt es Thanos, diese Steine zu stehlen um sie im goldenen Infinity Gauntlet zu vereinen und die Macht über das gesamte Universum an sich zu reißen. Der Rest dürfte bekannt sein.

Marvel präsentiert offizielle MCU-Timeline

Marvel-Fans haben sicherlich sämtliche Filme und Serien aus dem MCU gesehen, dennoch verliert man bei der Fülle an Stories, zahlreichen Charakteren und diverse Verwicklungen schnell den Überblick, wer wann den Power Stone in seinem Besitz hatte und wie er in die Hände von Thanos gelangen konnte.

Marvel hat nun eine Infografik mit der offiziellen Timeline des Power Stone und auf welchem Wege er wann den Besitzer wechselte, um auch die letzten Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen und für Klarheit zu sorgen:

© Marvel

© Marvel

Die Infografik zeigt die Reise des Power Stones, angefangen mit seiner Entstehung gemeinsam mit den anderen fünf Infinity-Steinen bis hin zu seinem Weg durch verschiedene MCU-Filme. Anschaulich werden auch die vielen Marvel-Charaktere und Orte innerhalb jedes Ereignisses in der Zeitleiste benannt.

Fans werden entdecken, dass einige Vorfälle und Ereignisse der Filme aus den verschiedenen MCU-Phasen aufgrund der offiziellen Zeitleiste bestätigt bzw. endlich offiziell klargestellt wurden. Aufgrund von diversen Zeitreisen und Paralleluniversen bestand da noch der ein oder andere Klärungsbedarf.

