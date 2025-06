Mario Kart World: Spieler vermissen beliebtes Länder-Feature auf Switch 2

Die Veröffentlichung von Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2 hat einige Fans verärgert, da Nintendo ein kleines, aber beliebtes Feature aus den Vorgängern Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe entfernt hat. Auf der Reddit-Seite von Mario Kart World äußern sich viele Besitzer der neuen Nintendo Switch 2-Version enttäuscht über den Verlust dieser Funktion.

Was fehlt bei Mario Kart World?

Warum sind die Fans unzufrieden? Das Hauptproblem, das die Fans anspricht, ist die Entfernung der Möglichkeit, die Herkunftsländer anderer Spieler im Online-Modus zu sehen. In Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe wurde neben dem Benutzernamen eines jeden Spielers eine Flagge und der Name des Landes angezeigt, aus dem der Spieler stammte.

Ob dies ein Versehen seitens Nintendo war oder ob man plant, diese Funktion nachträglich hinzuzufügen, ist unklar. Bislang hat Nintendo keine Stellungnahme dazu abgegeben, was die Entscheidung angeht. Die Spieler hoffen jedoch auf eine Korrektur in der Zukunft.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf Reddit? Einige der meistkommentierten Beiträge auf Reddit spiegeln die Enttäuschung der Fans wider. Ein Nutzer kommentiert:

„Es scheint eine so kleine Sache zu sein, aber ich fand es wirklich interessant, zu sehen, woher die Leute kamen.“

Ein anderer fügt hinzu:

„Was es noch schlimmer macht, ist der Titel dieses Spiels. Es heißt Mario Kart WORLD, warum den realen Aspekt des Online-Features entfernen?“

Ein dritter Kommentar kritisiert die ohnehin spärlichen Online-Features des Spiels:

„Ich hasse es, wie sie das bereits ziemlich minimalistische Online-Erlebnis von 8 noch weniger substanziell gemacht haben.“

Diese Kommentare zeigen, dass viele Hardcore-Fans mit der Entscheidung unzufrieden sind.

Informationen zu Mario Kart World

Was macht Mario Kart World besonders? Mario Kart World ist ein 2025 veröffentlichtes Kart-Rennspiel, das von Nintendo für die Nintendo Switch 2 entwickelt wurde. Das Spiel bietet ein Open-World-Design, Offroad-Techniken und einen Eliminierungsmodus. Es können bis zu 24 Spieler an einem Rennen teilnehmen, doppelt so viele wie in den vorherigen Mario Kart-Spielen.

Mario Kart World wurde am 5. Juni 2025 als Launch-Titel für die Switch 2 veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Bewertungen. Besonders gelobt wurden das Gameplay und die Verfeinerung der Serienformel, während die Open-World-Elemente Kritik erhielten.

Die Nintendo Switch 2

Was bietet die neue Konsole? Die Nintendo Switch 2 ist eine Hybrid-Konsole, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde. Sie kann als Handheld, Tablet oder verbunden über das Dock mit einem externen Display verwendet werden. Die Konsole bietet ein größeres Display, mehr internen Speicher und aktualisierte Grafik- und Controller-Features.

Die Switch 2 unterstützt 1080p-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz im Handheld- oder Tischmodus sowie 4K-Auflösung mit 60 Hz, wenn sie angedockt ist. Die Konsole erhielt Lob für ihre sozialen und technischen Verbesserungen, obwohl die gestiegenen Preise kritisiert wurden.

Abschlussgedanken

Mario Kart World bietet viele neue Features und Verbesserungen, doch die Entfernung des Länder-Features hat bei einigen Hardcore-Fans Unmut ausgelöst. Da das Spiel exklusiv auf der Nintendo Switch 2 verfügbar ist, bleibt abzuwarten, ob Nintendo auf das Feedback reagieren und das Feature in Zukunft wieder integrieren wird.

Was hältst du von der Entscheidung, das Länder-Feature in Mario Kart World zu entfernen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!