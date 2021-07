Mario Golf Super Rush: Beginner-Guide – Tipps und Tricks für den Einstieg – Lösung

Ihr braucht kein Golf-Ass zu sein, um bei Mario Golf Super Rush Spaß zu haben. Denn das Nintendo Switch-Spiel hebt sich von anderen Golf-Spielen ab und bietet viel mehr als nur das Einlochen von Bällen. Die vielen verrückten Modi wie Speed Golf oder Battle Golf verwandeln Super Rush quasi in ein Party-Game, das ihr mit euren Freunden erleben könnt.

Wir haben euch einen Beginner-Guide zusammengestellt, mit dem ihr auch als komplette Laien hilfreiche Tipps und Tricks lernt, um „Mario Golf Super Rush“ zu meistern und jeden Ball einzulochen.

Startet das Golf-Abenteuer: das solltet ihr wissen!

„Mario Golf Super Rush“ bietet viele Modi und Funktionen, die ihr in einem Golf-Spiel vielleicht nicht erwartet hättet. Die Nutzung von Spezial-Schlägen oder Spezial-Sprints kann das Match zu euren Gunsten wenden. Außerdem gelten im Speed-Golf und im Battle-Golf andere Regeln als im klassischen Golf-Modus.

Zum Glück bietet Super Rush einen Story-Modus namens Golf-Abenteuer. Darin spielt ihr euch mit eurem Mii vom Anfänger zum Profi hoch und erlebt eine kurzweilige Geschichte.

© Nintendo

Wichtiger noch: Euch wird alles erklärt, was ihr auf dem Fairway wissen müsst. Von richtigen Abschlägen übers Putten bis hin zu den speziellen Modi wie Speed Golf lernt ihr Schritt für Schritt alles Wichtige. Startet also zu Beginn erstmal das Golf-Abenteuer und lasst euch dort alles beibringen.

Herausforderungen beliebig oft wiederholen

Bleiben wir noch kurz beim Golf-Abenteuer. Dort könnt ihr euch an verschiedenen Herausforderungen versuchen, beispielsweise bestimmte Bereiche auf dem Fairway treffen, um Punkte zu ergattern oder so oft wie möglich beim Putten einlochen. Praktischerweise dürft ihr die dortigen Herausforderungen so oft versuchen, wie ihr möchtet, um den richtigen Dreh herauszubekommen. Sprecht dafür einfach den jeweiligen NPC an.

© Nintendo

Ihr verliert die Kontrolle über zu starke Schläge

Bevor ihr euren Ball schlagt, seht ihr die Anzeige für die Stärke eures Schlages an der rechten Bildschirmseite. Euch wird mit Sicherheit nicht entgangen sein, dass sich die Breite dieser Anzeige am oberen Ende erweitert (anhand zweier roter Dreiecke erkennbar). Dies nennt sich Risikobereich und darauf solltet ihr immer achten.

Denn schlagt ihr den Ball so fest, dass die Stärke eures Schlages diesen Risikobereich erreicht, kann der Ball eine andere Richtung einschlagen, als ihr wolltet. Das wird zufällig bestimmt, also solltet ihr möglichst nicht zu starke Schläge spielen und lieber im sicheren Bereich bleiben.

Wie groß die Dreiecke im Risikobereich sind, hängt vom Terrain, der Wahl eures Schlägers und eurer Kontrolle (einer der Stats) ab.

Levelt vor allem Kraft und Kontrolle

Apropos Stats: Im Golf-Abenteuer könnt ihr bei jedem Level-up eure Stats verbessern. Folgende Stats gibt es:

Kraft: Bestimmt die Schlagweite beim Drive.

Bestimmt die Schlagweite beim Drive. Ausdauer: Bestimmt, wie lange du sprinten kannst.

Bestimmt, wie lange du sprinten kannst. Lauftempo: Bestimmt, wie schnell du läufst.

Bestimmt, wie schnell du läufst. Kontrolle: Bestimmt, wie gerade deine Schläge sind.

Bestimmt, wie gerade deine Schläge sind. Spin: Bestimmt wie viel Spin du dem Ball verleihen kannst.

© Nintendo

Kraft und Kontrolle spielen eine wichtige Rolle zusammen. Sind beide Attribute hoch, könnt ihr den Ball sehr weit, aber auch kontrolliert schlagen. Mit einer hohen Kontrolle wird der im vorherigen Tipp erwähnte Risikobereich nämlich kleiner. Ihr solltet daher vorrangig eure Level-ups in diese beiden Attribute investieren.

Lauft im Rückenwind und ihr bekommt einen Speed-Boost

Beim Speed-Golf lauft ihr euren geschlagenen Bällen hinterher. Dabei könnt ihr sowohl Laufen als auch Sprinten oder sogar einen Spezial-Sprint einsetzen. Es gibt aber noch eine weitere Variante, schneller zu eurem Ball zu kommen.

Lauft direkt hinter einem gegnerischen Charakter und ihr bekommt durch den Rückenwind einen Speed-Boost. Dadurch überholt ihr euren Gegner mit Leichtigkeit und sichert euch einen Vorteil.

© Nintendo

Nutzt Top- und Backspin

Lernt relativ zügig, den Top- und Backspin zu eurem Vorteil zu nutzen. Das gibt euch mehr Optionen auf dem Rasen vor allem, wenn ihr euch dem Loch nähert. Mit dem Topspin rollt der Ball nach der Landung weiter und beim Backspin kommt der Ball eher zum Stehen.

So schlagt ihr mit Topspin: Drückt beim Bestimmen der Schlagkraft zweimal die A-Taste.

Drückt beim Bestimmen der Schlagkraft zweimal die A-Taste. So schlagt ihr mit Backspin: Drückt beim Bestimmen der Schlagkraft die B-Taste.

Drückt beim Bestimmen der Schlagkraft die B-Taste. So schlagt ihr mit Super-Backspin: Drückt beim Bestimmen der Schlagkraft zweimal die B-Taste.

Mario Golf Super Rush: Alle Charaktere samt Special-Shots und Special-Sprints (Guide)

Kennt die Spezial-Schläge und Sprints der Charaktere

Jeder Charakter verfügt über einen eigenen Spezial-Schlag und Spezial-Sprint. Lest euch vor dem Match die Beschreibung davon durch, falls ihr sie nicht schon kennt. So könnt ihr euch vergewissern, welche besonderen Effekte die Spezial-Aktionen eures Charakters besitzen. Wario lässt zum Beispiel eine Gewitterwolke erscheinen, andere Charaktere können sogar gegnerische Bälle wegschleudern.