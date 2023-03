Magnum Broken Butterfly – Fundort der Magnum in Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake gibt es bestimmte Waffen, die man in seinem Repertoire an köpfezerberstenden Utensilien auf gar keinen Fall missen möchte.

Und das ist auch nur logisch, immerhin bekommen wir es nicht nur mit stinkwütenden Dorfbewohnern zu tun. Die Las Plagas-Parasiten verwandeln Menschen und andere lebende Organismen in echte Höllenkreationen.

Blöd nur für Leon S. Kennedy, der die Tochter des Präsident, Ashley Graham, vor diesen Ungetümen beschützen muss.

Was also tun? Richtig. Die Magnum sichern und für jedes Problem die passende Antwort parat haben… das ist schon mal ein Anfang.

Deshalb verraten wir euch in diesem Guide, wie ihr an die Magnum Broken Butterfly kommt, die es durchaus in sich hat. Und falls ihr noch mehr Infos zu bestimmten Schießeisen aus „Resident Evil 4 Remake“ sucht, dann schaut gerne in unsere Komplettlösung.

Magnum Broken Butterfly – Resident Evil 4 Remake

Wo finde ich die Magnum Broken Butterfly? Die Magnum Broken Butterfly gibt es erst ab dem Kapitel 7, wenn ihr den Eingang der Burg passiert habt. Gleich am Anfang gibt es zu eurer rechten den Händler mit ein paar soliden Waffenupgrades. Ab sofort hat er auch die Magnum mit dem Namen Broken Butterfly im Angebot.

© Capcom/PlayCentral.de

Und hierbei handelt es sich buchstäblich um ein zeitbegrenztes Angebot. Denn die Magnum ist nur in Kapitel 7 günstiger zu haben: und zwar mit einem Rabatt von 30% für knackige 29.400 Peseten.

Obendrauf gibt es in diesem Angebotsrahmen noch die Rezeptur: Magnummunition gratis dazu, die ansonsten nochmal 7.000 Peseten kosten würde. Der Händler ist in Kapitel 7 also in Spendierlaune!

Sollte ich die Magnum kaufen? Ja, unbedingt! Die Magnum Broken Butterfly hat eine ungeheure Angriffskraft (15 im Standardwert), was rund 10x so viel ist wie eine herkömmliche Kugel aus eurer Pistole. Außerdem verfügt die Waffe über eine hohe Durchschlagskraft, was Köpfe schneller zum Bersten bringt.

Mit ihren sechs Plätzen im Inventar ist sie sogar recht klein im Vergleich zu anderen Schießeisen. Sie ist immer dann gefragt, wenn ihr mal sehr schnell einiges an Schaden austeilen möchtet. Zum Beispiel dient sie uns sehr gut bei Bosskämpfen.

Die Broken Butterfly hat es in sich! © Capcom/PlayCentral.de

Wie kann ich Munition für die Magnum herstellen? Zunächst einmal braucht ihr die Rezeptur: Magnummunition, die ihr beim Händler kaufen müsst. Und dann könnt ihr die Munition selber craften. Dafür braucht ihr 17x Schießpulver und 1x Rohstoffe (S). Das ergibt dann 3x Magnumkugeln. Das ist nicht sehr viel, aber dafür ist die Waffe halt auch sehr, sehr stark.