Macaulay Culkin tritt als mysteriöser Legion-Anführer in Fallout Staffel 2 auf

Macaulay Culkin, einst bekannt als Kevin McCallister aus den Home Alone-Filmen, ist wieder im Rampenlicht und erregt die Aufmerksamkeit der Fallout-Fans. In der zweiten Staffel von Fallout auf Prime Video, die in New Vegas spielt, wird spekuliert, dass Culkin eine bedeutende Rolle einnimmt. Die Trailer zur neuen Staffel haben die Neugier der Fans geweckt, und sie durchsuchen jede Szene nach Hinweisen und Easter Eggs, die auf das Fallout-Universum anspielen.

Viele Fans sind gespannt darauf, wie die Serie die Geschehnisse aus dem ersten Teil, insbesondere die Vault-Tec-Verschwörung, in die neue Handlung einbindet. Ebenso interessiert sie, wie die Flashbacks zu Old Vegas und die Verbindungen zu Mr. House weiter ausgebaut werden.

Macaulay Culkins mysteriöse Rolle

Wer ist Macaulay Culkin in Fallout Season 2? Der Trailer zeigt die Charakterin Lucy, die anscheinend von der Legion Caesars gefangen genommen wird. Diese Fraktion war im Spiel Fallout: New Vegas ein bedeutender Gegner. Fans glauben nun, dass Culkin in die Rolle eines Legion-Anführers schlüpft, basierend auf der Analyse von Bildern, die seine Ohren aus dem Trailer mit den Ohren des Legion-Anführers vergleichen.

Die Spekulationen auf Reddit sind zahlreich und führen zu verschiedenen Theorien. Eine davon ist, dass Culkin den Mojave-Betrüger Fantastic aus dem Originalspiel darstellt, der später in der Legion-Rüstung auftaucht. Eine andere Theorie besagt, dass er Legat Lanius, den ehemaligen zweiten Befehlshaber unter Caesar, spielt. Das Auftreten einer ähnlichen Rüstung im Trailer, jedoch ohne den typischen Helm, unterstützt diese Annahme.

Weitere Theorien und Erwartungen der Fans

Könnte Culkin eine neue Figur sein? Neben den bestehenden Theorien gibt es auch die Möglichkeit, dass Culkin eine neue Figur verkörpert, die bisher nicht eingeführt wurde. Vielleicht ist er der neue Caesar, der die Legion wieder anführt, um New Vegas zurückzuerobern.

Die Serie hat bereits gezeigt, dass sie tief in die Fallout-Lore eintaucht. Daher sind die Fans gespannt darauf, ob andere bekannte Figuren wie Joshua Graham zurückkehren werden. Die Frage bleibt, ob er noch lebt oder welche Rolle er in der neuen Staffel spielen könnte.

Was glaubst du, wer Macaulay Culkin in der neuen Staffel wirklich spielt? Lass es uns in den Kommentaren wissen und teile deine Theorien!