Life is Strange: True Colours im Gameplay-Trailer – So funktioniert Alex‘ Empathie-Fähigkeit

Life is Strange: True Colours war mit einem neuen Gameplay-Trailer bei der Square Enix-Presskonferenz dabei, die im Rahmen der E3 2021 veranstaltet wurde. Darin erleben wir die Fähigkeiten von Protagonistin Alex Chen erstmalig in Aktion und sehen, wie genau sie die Emotionen ihrer Mitmenschen im Spiel wahrnimmt, reproduziert und verändern kann.

Life is Strange: True Colours im Gameplay-Trailer

Welche Fähigkeiten hat Alex? Die „True Colours“-Protagonistin besitzt die Fähigkeit der Empathie und kann die Gefühlswelt anderer Menschen in Form bunter Auren wahrnehmen. Mit dieser Gabe beeinflusst sie auch Interaktionen und Beziehungen im Spiel. Dafür spürt sie Emotionen wie Trauer, Angst und Wut der anderen, absorbiert oder manipuliert sie gar.

Alex selbst sah ihre Fähigkeit zeitlebens als Fluch an und hat sie deshalb stets unterdrückt. Nachdem ihr Bruder bei einem vermeintlichen Unfall stirbt, nutzt sie ihre Kraft jedoch, um zu verstehen, was wirklich hinter dem Unglück steckt. Mit dieser Superkraft sollen Spielende von „Life is Strange: True Colours“ also die Geheimnisse von Haven Springs aufdecken, um Alex‘ Vergangenheit auf den Grund zu gehen und gleichzeitig ihre Zukunft damit zu beeinflussen.





Alex‘ Fähigkeiten in Aktion

Was verrät das Gameplay? In dem brandneuen Trailer sieht man erstmalig, wie wir uns mit Alex durch Haven Springs bewegen und durch unsere Skill mit verschiedenen Charakteren interagieren können. Auch ein erste Entscheidungssituation bekommen wir zu sehen, in der Alex nicht nur ihre Kraft zur Anwendung bringen, sondern auch ihr Urteilsvermögen unter Beweis stellen muss. Alle neuen Infos aus dem Trailer findet ihr hier:

Empathie-Fähigkeit steht von Anfang an zur Verfügung

zur Verfügung Kann genutzt werden, um Gefühle und Gedanken verschiedener Charaktere wahrzunehmen

wahrzunehmen Beeinflusst eigene Beziehungen und die anderer

eigene und die anderer Wahrnehmung der Auren eröffnet neue Dialogmöglichkeiten

Emotionen können in die Umwelt projiziert werden und so neue Details aufdecken

Wann erscheint Life is Strange: True Colors? Der dritte LiS-Teil erscheint am 10. September 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und Google Stadia. Nicht nur wird der neue Ableger erstmalig direkt als komplettes Game erscheinen und nicht in einzelnen Episoden zu unterschiedlichen Terminen, sondern ebenso mit einer deutschen Sprachausgabe veröffentlicht. Die Liste der deutschen Synchronsprecher*innen findet ihr hier:

Life is Strange True Colors: Liste der deutschen Synchronsprecher