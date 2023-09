In bester Soulslike-Manier erlebt ihr in Lies of P nicht nur eine epische Handlung, sondern könnt auch verschiedene kleine Geschichten am Wegesrand erleben. Eine davon dreht sich um den Charakter Toma und eine verblasste Pfeife. Wir erklären euch, wie ihr dieses Objekt mit Pinocchio finden könnt.

Erinnerungen an einen alten Freund

Wo beginnt die Quest? Begebt euch im 2. Kapitel des Spiels zum Stargazer am Punkt „Im Haus auf dem Elysium-Boulevard“. Verlasst das Zimmer in Richtung Balkon, haltet euch rechts und folgt dem Weg. Achtung: Neben dem ersten Feind lauert ein weiterer Feind hinter einer Mauer!

Ein kleines Stück weiter wird ein weiterer Gegner schon auf euch warten. Einer seiner Kumpel steht oben auf dem Dach, doch mit einem geeigneten Wurfobjekt könnt ihr ihn erledigen. Alternativ klettert ihr die Leiter um die Ecke nach oben. Apropos Leiter: Rechts am Rand werdet ihr eine weitere Leiter finden.

Klettert diese hinunter und geht anschließend zum hell erleuchteten Fenster vor euch. Nun wird „Reden“ angezeigt und es folgt ein kleiner Dialog.

Ein kranker Junge namens Toma wird mit unserem „Lies of P“-Protagonisten sprechen und ihm von einer Pfeife erzählen, die er mit einem Freund verbindet.

Wo ist die verblasste Pfeife? Das Objekt der Begierde findet ihr zwei Areale weiter, genauer im Innenhof des Rathauses von Krat. Dort müsst ihr es mit dem Abgewrackten Wächter aufnehmen, dem Bossgegner des 2. Kapitels des Pinocchio-Soulslike. Es ist ein harter Kampf, der euch einiges abverlangen wird.

Wichtig: Ihr müsst mit Toma sprechen bevor (!) ihr den Abgewrackten Wächter erledigt. Wenn ihr zuerst den Boss besiegen solltet und anschließend nach der verblassten Pfeife sucht, werdet ihr diese leider nicht finden und die Nebenmission dementsprechend nicht abschließen können.

Sobald ihr den „Lies of P“-Boss in die Knie gezwungen habt, schaut euch auf dem großen Platz um. Ihr werdet ein kleines Stück von euch entfernt eine Bank entdecken, bei der mehrere Kerzen stehen und vor der das Wort „Freunde“ in den Boden geritzt wurde. Hier könnt ihr die verblasste Pfeife einsammeln.

Danach könnt ihr mittels Schnellreise zu Toma zurückkehren und euch erneut vor sein Fenster stellen. Geht jetzt in euer Inventar und wählt die Pfeife aus. Nachdem Pinocchio in diese reingepfiffen hat, wird ein kurzer Dialog folgen und ihr erhaltet ein Leuchtendes Ergo-Fragment als Belohnung für eure Mühen.

„Lies of P“ ist seit dem 19. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC verfügbar.