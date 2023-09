Im Soulslike-Hit Lies of P müsst ihr euch in der Rolle von Pinocchio durch eine Stadt schlagen, die von durchgedrehten Puppen und Monstern überrannt wurde. Glücklicherweise könnt ihr die Fähigkeiten des Protagonisten langsam verbessern und wir erklären euch, was es mit den Charakter-Stats auf sich hat.

Macht Pinocchio immer stärker!

An vorgegebenen Punkten im Spiel könnt ihr euer gesammeltes Ergo, das ihr für den Sieg über Gegner erhaltet, ausgeben. Mit dieser Währung dürft ihr die Stats eurer Spielfigur aufleveln, die in insgesamt sechs Kategorien unterteilt sind. Diese lauten wie folgt:

Vitalität

Stärke

Max. Ladung

Entschlossenheit

Technik

Fortschritt

Doch was hat es mit den Stats genau auf sich? Nun, Genre-typisch erklärt euch „Lies of P“ in dieser Hinsicht nur sehr wenig. Deshalb gehen wir diese sechs Kategorien nun der Reihe nach mit euch durch.

Vitalität ist dabei noch am ehesten selbsterklärend. Indem ihr diese Stat mit eurem gesammelten Ergo erhöht, steigert ihr Pinocchios Lebensenergie. Da die Gegner gerade im späteren Verlauf des düsteren Abenteuers ziemlich harte Brocken sind, solltet ihr hier regelmäßig Ergo investieren.

Stärke wiederum ist eng mit eurer Ausdauer verknüpft. Wie in Soulslikes üblich verbraucht jede eurer Aktionen etwas Ausdauer und ist diese verbraucht, seid ihr kurz wehrlos. Um länger sprinten, öfter ausweichen und mehr Angriffe ausführen zu können, benötigt ihr hier einen möglichst hohen Wert.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Max. Ladung steht eher für die Ladekapazität, also wie viel eure „Lies of P“-Figur tragen kann. Verbunden mit diesem Stat ist der Unterwert Legion, von der insbesondere die mächtigeren Waffen im Soulslike stark profitieren. Idealerweise solltet 60 Prozent des Ausrüstungsgewichts übrigens nicht übersteigen.

Entschlossenheit hat indes einen großen Einfluss auf eure Angriffskraft. Mächtige und schwere Waffen, die ihr im späteren Verlauf des Action-RPGs finden könnt, profitieren von einem hohen Wert dieses Stats.

Technik ist ebenfalls eng mit eurer Angriffsstärke verbunden. Anders als Waffen, die auf Entschlossenheit skaliert sind, sind eure Argumentationsverstärker mit Technik eher leicht und schnell. Dieser Wert ist mit damit wohl am ehesten mit dem Geschicklichkeit-Stat aus anderen Soulslikes vergleichbar.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Fortschritt ist der letzte der drei Stats in „Lies of P“, die über eure Angriffsstärke entscheiden. Vor allem Waffen mit Elementarschaden, etwa Feuer, profitieren hier enorm von einem möglichst hohen Wert. Es funktioniert ähnlich wie Intelligenz oder Magie in ähnlichen Action-Rollenspielen.

Was bedeuten die Gewöhnlichen Fähigkeiten in Lies of P?

Jeder der sechs Hauptwerte ist mit anderen, sekundären Faktoren verbunden, die euren Spielstil stark beeinflussen können. Deshalb gehen wir nun mit euch noch fix diese Stats durch, wobei wir uns eher auf die etwas mysteriös betitelten Werte näher eingehen werden.

Ausdauer, LP, Gewicht und Block-Regeneration dürften ziemlich selbsterklärend sein. Ausdauer entscheidet darüber, wie viele Attacken ihr aneinanderreihen oder wie weit ihr sprinten könnt, ehe Pinocchio die Puste ausgeht. LP ist eure Lebensenergie.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Gewicht zeigt an, wie viel eure „Lies of P“-Spielfigur aktuell mit sich schleppt (links) und wie viel ihr insgesamt tragen könnt (rechts). Je mehr Gewicht ihr habt, desto langsamer bewegt ihr euch. Je höher eure Block-Regeneration, desto mehr LP könnt ihr nach einem Block zurückerhalten.

Legion ist dafür einer der wichtigsten Unterwerte, denn dieser entscheidet darüber, wie oft ihr eure Legionswaffe einsetzen könnt, ehe ihr sie wieder aufladen müsst. Der Fabel-Slot ist dafür mit euren Fabel-Künsten verbunden. Indem ihr Pinocchios Organe upgradet, erhaltet ihr hier mehr Slots.

Was bedeuten die VERT-Werte im Pinocchio-Soulslike?

Die VERT-Werte zeigen kurz gesagt eure Widerstandskraft an. Der grundlegende Stat ist Physisch, der anzeigt, wie resistent ihr gegen nicht-elementare Angriffe seid. Feuer, Elektroblitz und Säure geben indes an, wie widerstandsfähig ihr gegen diese Elementar-Schadensarten und ihre Statusbeschwerden seid.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Hieb, Schlag sowie Durchbohren sind in „Lies of P“ die letzten VERT-Werte und diese zeigen kurz gesagt an, wie anfällig eure Spielfigur gegen Attacken dieser Art ist, unabhängig von einem damit verbundenen Element. Gegen einige Feinde kann es sich lohnen, Ausrüstung an diese Angriffe anzupassen.

Welche Stats solltet ihr in Lies of P zuerst aufleveln?

Doch gerade für Neulinge stellt sich natürlich die Frage: Welche Stats solltet ihr im düsteren Soulslike zuerst aufleveln? Wir empfehlen euch, eure gesammelten Erfahrungspunkte zunächst vor allem in Vitalität und Stärke zu investieren, da diese, unabhängig vom eurem Spielstil, bis zum Ende wichtig sind.

„Lies of P“ ist seit dem 19. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC verfügbar.