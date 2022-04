LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Schnell Studs verdienen und Steinchen-Millionär werden

In LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bekommt ihr für so gut wie alles, was ihr macht Steinchen. Mit dieser Währung könnt ihr euch viele Charaktere, Upgrades und mehr kaufen.

Aber ihr braucht sehr viele dieser Studs und es kann lange dauern, um wirklich alles freizuschalten. Mit diesen Tricks könnt ihr deutlich schneller zum Steinchen-Millionär werden.

Alles zu Steinchen/Studs in LEGO Star Wars

Was sind Steinchen/Studs? Die Währung erhaltet ihr in LEGO Star Wars (und allen anderen LEGO Spielen von TT Games) indem ihr Gegenstände zerstört, Gegner besiegt oder sie einfach auf dem Boden aufsammelt. Mit diesen könnt ihr euch dann Charaktere kaufen, eure Klassen verbessern und Fahrzeuge erwerben. Vor allem an Figuren gibt es in dem Spiel extrem viele und es wird lange dauern, über 400 von ihnen zu sammeln. Einen Überblick, wer alles spielbar ist, gibt’s hier:

Steinchen-Magnet: Um so schnell wie möglich mehr Studs zu erhalten, solltet ihr wenige andere Sachen kaufen. Aber es gibt eine Fähigkeit, die euch unglaublich helfen wird. Schaltet so schnell wie möglich die dritte Stufe des Steinchen-Magneten frei. Mit diesem nehmt ihr fast schon automatisch alle freiliegenden Studs in einem Raum auf, ohne in die Nähe davon zu laufen.

Holt euch schnell den Multiplikator

Der Grund warum ihr eure Steinchen aufheben solltet, sind die Multiplikatoren, die es im Extra-Menü gibt. Der erste, der den Wert von aufgesammelten Studs verdoppelt, kostet 1 Millionen Steinchen. Da das ein wenig dauern kann, ist es vorteilhaft, wenn ihr nicht zu viel für andere Sachen ausgebt. Sobald ihr die Millionen Studs erreicht habt, solltet ihr sofort den Multiplikator kaufen und einsetzen.

Multiplikatoren multiplizieren: Das Besondere in LEGO Spielen ist, dass ihr Multiplikatoren miteinander multiplizieren könnt. Nutzt ihr nämlich den x2 und den x4 Bonus gleichzeitig, dann bekommt ihr gleich die achtfache Anzahl an Studs. Wenn ihr alle der fünf Multiplikatoren zusammen nutzt, dann wird jedes Steinchen um das 3840-fache Wert. Dann ist es nicht mehr schwer alles im Spiel freizuschalten und die Trophäen zu erhalten.

Datenkarten finden: Die Studs reichen aber nicht aus, denn ihr braucht sogenannte Datenkarten, um die Multiplikatoren zu erwerben. Euch wird im Spiel angezeigt, auf welchen Planeten sich diese befinden. Aber trotzdem sind sie recht gut versteckt. Falls ihr euch die Suche vereinfachen wollt, dann schaut einfach in diesen Video-Guide auf YouTube:

Schaltet das richtige Level frei

Zum Beginn von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bietet es sich an, einfach die Level im eigenen Tempo zu spielen, bis ihr den ersten oder die ersten beiden Multiplikatoren erhalten habt. Wenn das euch aber zu lange dauert, dann gibt es ein Level, dass den Prozess deutlich verschnellert.

Viele Steinchen in Episode 4: Wenn es euer Ziel ist, möglichst schnell zum Steinchen-Millionär zu werden, dann solltet ihr mit Episode 4 starten. Das letzte Level „Augen auf Ziel“ ist eine Flugmission auf dem Todesstern. In den knapp fünf Minuten erhaltet ihr ohne Multiplikatoren um die 100.000 Steinchen. Macht ihr das Level also mehrfach hintereinander, dann werdet ihr euch schnell den ersten Bonus kaufen können.

Beim berühmten Trench Run auf dem Todesstern regnet es Steinchen. ©Warner Bros. Interactive Entertainment/Disney/PlayCentral.de

Befolgt ihr diese Tricks, dann habt ihr im Handumdrehen genug Studs, um alles im Spiel zu kaufen. Ob es sich aber überhaupt lohnt, „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ zu spielen, haben wir für euch in unserem Test hier auf Playcentral.de herausgefunden:

