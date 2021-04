LEGO Die Skywalker Saga verschoben, Release unbekannt in 2021

Wenn ihr schon ganz gespannt auf das Opus Magnum der LEGO-Videospiele wartet, müsst ihr jetzt ganz stark sein. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga wurde verschoben. Der Release findet an einem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft statt, wahrscheinlich aber noch in 2021. Wann genau, weiß höchstens TT Games.

Hier lest ihr die offizielle Stellungnahme von TT Games zum Aufschub des Spiels:

„Wir arbeiten sehr hart daran, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga zum größten und besten LEGO-Spiel jemals zu machen – aber wir brauchen mehr Zeit, um das zu tun. Wir werden unseren angestrebten Release im Frühling nicht einhalten können, aber wir werden die aktualisierten Daten zur Veröffentlichung so schnell wie möglich bereitstellen.“

Bereits im Vorfeld des Release-Aufschubs wurde seitens der Fans heiß spekuliert, wann der finale Teil denn wohl veröffentlicht werden könnte. Bislang hieß es lediglich, dass das Spiel im „Frühling 2021“ erscheine.

Das Spiel wurde nämlich im Juni 2019 offiziell angekündigt und das erste Datum für die Veröffentlichung bezog sich auf Oktober 2020. Seit August 2020 hieß es dann lediglich Frühjahr 2021.

Bis jetzt geben die Onlineshops immer noch den 31. Mai 2021 als Platzhalter für den Release an. Dies könnte sich wohl sehr bald ändern auf den 31. Dezember 2021.

Warum dauert LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga so lange?

Im Grunde handelt es sich also bereits um den zweiten Release-Aufschub. Aber warum eigentlich? Warum dauert die Entwicklung von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ so lange?

Der inhaltliche Umfang dürfte kaum zu toppen sein. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit über 28 Locations und über 500 Charaktere aus dem „Star Wars“-Universum zu tun bekommen, wovon 300 spielbar sein sollen.

Wir werden in der Skywalker-Saga alle neun Episoden spielen können. Es handelt sich also um ein echtes Mammutprojekt seitens TT Games.

Am Ende ist natürlich wichtig, dass wir es mit einem fehlerfreien Spiel zu tun bekommen und wenn die Qualität durch die zusätzliche Zeit höher ausfällt, kann man es TT Games kaum verübeln, dass sie noch länger an ihrem Titel arbeiten möchten respektive müssen.

Vorbestellen können wir „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC mittlerweile trotzdem und Vorbesteller erhalten sogar ein Karbonit-Special:

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga vorbestellen samt Deluxe Edition mit Steelbook!