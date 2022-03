LEGO Bricktales ist das perfekte Spiel für Fans und Meister der Bausteine

LEGO-Spiele gibt es seit Ewigkeiten und haben die Kindheit vieler Spieler*innen begleitet. In den letzten Jahren jedoch hat sich die Formel der LEGO Lizenzspiele durchgesetzt und die Bauklötze an sich sind in den Hintergrund gerückt. Das wird sich jetzt mit LEGO Bricktales wieder ändern.

LEGO Bricktales stellt das Bauen in den Vordergrund

Im Rahmen der Future Game Show kündigte der Publisher Thunderful Games zusammen mit ClockStone Studio, die bekannt sind für die Bridge Constructor-Reihe, ein Puzzle-Spiel rund um LEGO an. Das Besondere dabei ist, dass „LEGO Bricktales“ keine Lizenz hat sondern den Klemmbaustein an sich in den Vordergrund stellt.

Seht selbst im ersten Trailer:

Ein Puzzle-Abenteuer: In „LEGO Bricktales“ spielen wir eine LEGO Minifigur, die sich durch die Level bewegt, die als einzelne Dioramen dargestellt werden. Diese haben unterschiedliche Themen wie Dschungel, Piraten, Tempel, Burgen und vieles mehr. Das schöne daran ist, dass die Dioramen nicht aus bloßen Texturen sondern aus echten LEGO Bricks.

In den einzelnen Leveln bewegt ihr euch mit eurer Minifigur und sucht die NPCs, die immer Aufgaben beziehungsweise Rätsel für euch bereithalten. Und hier kommt das besondere Feature ins Spiel.

Bauen mit echten Steinen: Um die Puzzle zu lösen, müsst ihr Fahrzeuge und andere Geräte aus vorgegebenen Steinen zusammenbauen. Dabei nutzt ihr natürlich die echten LEGO Bricks und setzt sie genauso aufeinander. Im Trailer sehen wir, dass so zum Beispiel ein improvisierter Hubschrauber erstellt wird. Damit dieser richtig fliegt, müssen wir die Physik und Balance beim Bauen beachten.

Das Spiel ist also im Gegensatz zu anderen Titeln wie LEGO Star Wars The Skywalker Saga nicht da, um Lizenzen mit witzigen Cutscenes nachzuerzählen. Sondern der LEGO Stein und die Faszination damit etwas zu bauen, um ein Problem zu lösen, steht im Vordergrund. Falls ihr genug Bausteine zuhause habt, dann könnt ihr so theoretisch alles nachbauen, was ihr im Spiel seht.

„LEGO Bricktales“ soll noch 2022 erscheinen. Bisher wurden keine Plattformen angekündigt, aber durch die Steuerung mit Cursor ist eine PC-Version ziemlich sicher. Vielleicht wird das Spiel nach Release noch für Konsolen umgesetzt.