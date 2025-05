Kostenlose Top-Spiele im Epic Games Store – Sichere dir Dead Island 2 und Happy Game

Die neueste Aktion im Epic Games Store bietet dir wieder einmal die Möglichkeit, erstklassige Spiele völlig kostenlos zu ergattern. Bis zum 22. Mai 2025 kannst du zwei spannende Titel ohne Kosten deiner Bibliothek hinzufügen. Ein Angebot, das man sich als Gamer nicht entgehen lassen sollte, zumal es nach dieser Woche durch drei neue Spiele ersetzt wird.

Dead Island 2 – Ein Highlight des Jahres

Warum ist Dead Island 2 ein Muss für Spieler? Das Spiel, das normalerweise 49,99 Euro kostet, ist ein packendes Open-World-Abenteuer, in dem du in die Rolle eines Zombie-Schlächters schlüpfst. Die Ultimate Edition kostet normalerweise 69,99 Euro, doch durch das aktuelle Angebot kannst du den Großteil der Inhalte für nur 9,59 Euro erwerben. Diese Edition enthält den Expansion Pass mit den Haus- und SoLA-Erweiterungen.

Dead Island 2 wird als ein einzigartiges Abenteuer beschrieben, das Horror und dunklen Humor auf eine unnachahmliche Weise kombiniert. Du erkundest ein ikonisches, von Zombies überflutetes Los Angeles und triffst auf außergewöhnliche Charaktere. Die detailreiche Darstellung der Kämpfe und die Möglichkeit, zum ultimativen Zombie-Schlächter zu avancieren, machen dieses Spiel zu einem absoluten Highlight.

Happy Game – Ein Albtraum, den man erlebt haben muss

Was macht Happy Game so besonders? Dieses Puzzle-Spiel, das normalerweise 13,13 Euro kostet, entführt dich in die Albträume eines kleinen Jungen. Die Entwickler, bekannt durch Spiele wie Botanicula und CHUCHEL, haben ein psychedelisches Horror-Abenteuer erschaffen, das dir das Blut in den Adern gefrieren lässt.

In Happy Game löst du verstörende Rätsel in scheinbar charmanten Umgebungen und begegnest dabei verdächtig lächelnden Gesichtern und rosa Hasen. Die unheimlichen Klänge der tschechischen Freakfolk-Band DVA tragen zur gruseligen Atmosphäre bei. Der Titel hat auf Steam sehr positive Bewertungen von über 2.576 Spielern erhalten, was für seine Qualität spricht.

Ein unschlagbares Angebot

Wie viel kannst du durch diese Aktion sparen? Wenn du beide Spiele in deiner Bibliothek aufnehmen würdest, sparst du über 60 Euro. Besonders Dead Island 2 zählt zu den besten Gratisangeboten des Jahres und ist für jeden, der auf Zombie-Action steht, ein absolutes Muss.

Unsere Bewertung von Dead Island 2 liegt bei 3,5 von 5 Sternen. Es mag nicht immer das volle Potenzial seiner vielversprechenden Kulisse nutzen, bietet aber dennoch jede Menge Spaß beim Zombie-Schlachten. Ein Erlebnis, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Vergiss nicht, regelmäßig bei uns vorbeizuschauen, um weitere Berichte über den Epic Games Store zu lesen, darunter Gerüchte, Leaks und die besten Angebote.

Was hältst du von den aktuellen Gratisangeboten im Epic Games Store? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!