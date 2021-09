Kena: Bridge of Spirits – Physische Version angekündigt und mehr Details zum Foto-Modus

Seit heute ist Kena: Bridge of Spirits offiziell im digitalen Handel erhältlich und sicher haben sich schon viele Spieler*innen in das Pixar-anmutende Abenteuer gestürzt. Wer allerdings noch unsicher ist, ob er oder sie in die Welt von „Kena“ eintauchen möchte, könnte sich vielleicht von zwei neuen Infos überzeugen lassen. Erste Test-Wertungen sind übrigens auch schon online gegangen.

Bereits gestern stellte Sony einen umfangreichen Foto-Modus für das Spiel vor, während das verantwortliche Entwicklerstudio EmberLab enthüllte, dass „Kena“ auch eine physische Version erhalten wird. Momentan ist der Titel ausschließlich digital erhältlich.

Kena: Bridge of Spirits – Ein Fest für Fotograf*innen und Sammler*innen

Der detailreiche Foto-Modus bekam nach dem gestrigen Trailer noch einen ausführlichen Moment im Rampenlicht auf dem PlayStation-Blog spendiert. Dort zeigte man die verschiedenen Funktionen und erste lustige Fotos, die ihr im Spiel schießen könnt. EmberLab lag vor allem ein Feature besonders am Herzen:

„Unser Lieblings-Part ist der CHEESE-Knopf. Sobald ihr einen bestimmten Fotowinkeln eingestellt habt, bekommt ihr die Option, die Charaktere im Foto CHEESE sagen und eine Pose einnehmen zu lassen. Viele Charaktere haben unterschiedliche Posen, also verpasst nicht die tolle Vielfalt an lustigen Fotos am gleichen Ort. Das ist auch eine spaßige Möglichkeit, die Charaktere besser kennenzulernen.“

Ein Foto-Modus ist zwar längst keine Seltenheit mehr, gerade „Kena“ dürfte aber von diesem Feature profitieren. Denn die zauberhafte Welt mit ihren Wäldern, Ruinen und wundersamen Wesen lädt nicht nur zum Erkunden, sondern definitiv auch zum Festhalten auf einem Foto ein.

Auch die physische Version des Titels stellte man erst gestern, einen Tag vor Release vor. Vertrieben wird diese von Maximum Games, ein namhafter Videospiel-Hersteller. Wer also noch nicht digital zugeschlagen hat und Spiele lieber im Regal bewundern möchte, sollte sich noch bis November gedulden, wenn „Kena: Bridge of Spirits“ auch in physischer Form erscheint. Neben den Inhalten der digitalen Deluxe-Edition wird mit einem exklusiven Sticker-Set geworben.