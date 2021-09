Kena: Bridge of Spirits – Release-Trailer veröffentlicht und charmanter Foto-Modus enthüllt

Morgen steht der langerwartete Release des heißerwarteten Indie-Blockbusters Kena: Bridge of Spirits an. Um euch den Mund nochmal wässrig auf den PS4– und PS5-Titel zu machen, veröffentlichte Entwickler Ember Lab nun einen packenden Launch-Trailer, der euch einen weiteren Einblick in die Story, Kämpfe und Erkundung ins Spiel gewährt. Doch nicht nur das: Es wurde obendrein noch ein sehr charmanter Fotomodus vorgestellt.

Kena: Bridge of Spirits – Morgiger Release wird mit Launch-Trailer gefeiert

„Kena: Bridge of Spirits“ mutet wie ein Pixar-Kinofilm an, doch hinter dem fast schon niedlichen Artstyle verbirgt sich eine düstere Geschichte. Ihr schlüpft in die Rolle der Heldin Kena, einer Seelenführerin mit der Aufgabe, die Seelen der Verstorbenen in die Totenwelt zu geleiten. Sie befindet sich auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein und reist dafür in ein verlassenes Dorf. Diese in Vergessenheit geratene Gemeinde birgt viele Geheimnisse und gefangene, wandelnde Geister.

Hilfe beim Lüften dieser Geheimnisse und Rätsel bekommt die junge Frau dabei von den niedlichen Rots, die die Fanherzen schon seit der Enthüllung des Spiels erobert haben. Sie können im Kampf zur Seite stehen, beim Lösen von Rätseln behilflich sein oder mit verrückten Mützen einfach nur witzig aussehen.

Im Launch-Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf das Action-Adventure:

Fotomodus enthüllt und der ist sehr charmant

„Kena: Bridge of Spirits“ wird über einen Fotomodus verfügen, wie Sony offiziell enthüllt. Ihr könnt während des Abenteuers zu jeder Zeit die virtuelle Kamera zücken. Aber erwartet nicht, dass dann alles für euren Schnappschuss stillsteht. Die niedlichen Rots und anderen Charaktere im Spiel reagieren auf die Kameralinse, posieren ein wenig und schneiden mitunter Grimassen. Es gibt sogar einen „Say Cheese“-Button, mit dem ihr witzige Reaktionen hervorrufen könnt.