Jurassic World Rebirth: Kinotickets jetzt erhältlich – kein IMAX-Start vorgesehen

Jurassic World Rebirth, der neueste Film der beliebten Dinosaurier-Franchise, hat seine Tickets für den Kinostart am 2. Juli 2025 zum Verkauf freigegeben. Fans können sich auf ein Spektakel in verschiedenen Premium-Formaten wie RealD 3D, 4DX und ScreenX freuen. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist jedoch, dass der Film nicht auf den 1.738 IMAX-Leinwänden weltweit zu sehen sein wird. Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu Jurassic World aus dem Jahr 2015, das auf über 800 IMAX-Leinwänden Premiere feierte.

Warum wird Jurassic World Rebirth nicht in IMAX gezeigt?

Was sind die Gründe für das Fehlen von IMAX-Vorführungen? Jurassic World Rebirth wurde nicht im für IMAX optimierten Format gedreht. Zudem haben andere Filme ihre Ansprüche auf die begrenzten IMAX-Slots bereits im Voraus angemeldet. Die Konkurrenz um die begehrten IMAX-Zeiten ist intensiv, da Filme wie Mission: Impossible — The Final Reckoning und How to Train Your Dragon schon frühzeitig IMAX-Verträge abschlossen.

Der Film wurde überraschend erst im Januar 2024 angekündigt, was Universal wenig Zeit ließ, um IMAX-Slots zu reservieren. Daher bleibt abzuwarten, ob Jurassic World Rebirth später im Jahr einen IMAX-Start erhalten wird.

Der neue Trailer und die Besetzung

Wer sind die Stars in Jurassic World Rebirth? Der neue Trailer, der zusammen mit dem Ticketverkauf veröffentlicht wurde, gibt einen spannenden Einblick in das, was die Fans erwarten können. Der Film wird von Gareth Edwards inszeniert, mit einem Drehbuch von David Koepp. In den Hauptrollen sehen wir Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend und Manuel Garcia-Rulfo.

Die Produzenten Frank Marshall und Patrick Crowley sowie die ausführenden Produzenten Steven Spielberg und Jim Spencer bringen ihre Erfahrung in die Produktion ein, um die aufregende Welt von Jurassic World erneut zum Leben zu erwecken.

IMAX-Konkurrenz und Zukunftsperspektiven

Welche Filme dominieren derzeit die IMAX-Leinwände? Der IMAX-Kalender ist mit Filmen wie Mission: Impossible — The Final Reckoning und dem kommenden Superman-Film gut gefüllt. Diese Filme haben sich ihre IMAX-Zeiten bereits gesichert, was den Wettbewerb für andere Produktionen verschärft.

In den kommenden Monaten werden weitere Blockbuster wie F1 The Movie und Der fantastische Vier: Erste Schritte in IMAX zu sehen sein. Die Zukunft bleibt spannend, da Jurassic World Rebirth möglicherweise später im Jahr eine begrenzte IMAX-Ausstrahlung erhalten könnte.

Kommentar der Community

Obwohl Jurassic World Rebirth nicht in IMAX zu sehen sein wird, bleibt die Begeisterung für den Film ungebrochen. Wir sind gespannt, wie die Fans auf die neuen Entwicklungen reagieren werden. Was denkst du über den Verzicht auf IMAX? Teile deine Meinung in den Kommentaren!