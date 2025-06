Jurassic World Rebirth – Drittbeste Bewertung innerhalb der Franchise!

Jurassic World Rebirth hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit erregt, nachdem es auf Rotten Tomatoes eine „Fresh“-Bewertung von 58% erreicht hat. Obwohl dies nicht unbedingt herausragend ist, gilt es als eine beeindruckende Errungenschaft innerhalb der Franchise, insbesondere da dieser siebte Film der Jurassic-Reihe ein eigenständiger Nachfolger der Jurassic World-Trilogie ist. Diese Bewertung platziert Rebirth als den drittbestbewerteten Film der gesamten Reihe.

Wie schneidet Jurassic World Rebirth im Vergleich zu den anderen Filmen der Reihe ab?

Wie ist das Ranking von Jurassic World Rebirth innerhalb der Franchise? Auf Rotten Tomatoes führt nach wie vor der Klassiker Jurassic Park mit einer beeindruckenden Bewertung von 91%. Danach folgt der erste Teil der Jurassic World-Serie mit 72%. Rebirth sichert sich den dritten Platz mit 58%, gefolgt von Vergessene Welt: Jurassic Park mit 52% und Jurassic Park III mit 49%. Die letzten beiden Teile der Jurassic World-Trilogie, Jurassic World: Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion, liegen mit 47% bzw. 29% am Ende der Skala.

Wie wurde Jurassic World Rebirth von Kritikern bewertet?

Welche Meinungen haben Kritiker zu Jurassic World Rebirth geäußert? Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am 2. Juli 2025 in den USA hatten viele Kritiker die Gelegenheit, den Film bei Vorführungen oder der Weltpremiere in London zu sehen. Die bisherigen Kritiken loben den Film dafür, den Geist der Franchise besser eingefangen zu haben als die vorherigen Teile. Dennoch bleibt die Frage bestehen, ob die Serie noch neues Potenzial hat. Die Kritikermeinungen variieren stark, was zeigt, dass es keine einheitliche Sichtweise auf den Film gibt.

Was bedeutet die Rotten Tomatoes Bewertung für die Zukunft der Franchise?

Welche Auswirkungen könnte die Bewertung auf die Zukunft der Jurassic World-Reihe haben? Obwohl die 58% auf Rotten Tomatoes positiv für Rebirth sind, werfen sie auch Fragen auf. Die Meinungen der Kritiker sind geteilt, und einige glauben, dass das Franchise seine Möglichkeiten ausgeschöpft haben könnte. In einer Zeit, in der Studios auf bewährte Franchise-Nostalgie setzen, könnte die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, über die Zukunft der Reihe entscheiden. Sollte Jurassic World Rebirth jedoch neue Wege einschlagen, könnte es zu einem wichtigen Wendepunkt für die Serie werden.

Was denkst du über die Entwicklung der Jurassic World-Reihe? Wirst du dir Jurassic World Rebirth ansehen, wenn er in die Kinos kommt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!