Jurassic World Heimkino: Rebirth erscheint digital im August, Blu-ray im September

Jurassic World Rebirth hat die Kassen zum Klingeln gebracht und beeindruckt mit einem Einspielergebnis von 766 Millionen Euro weltweit. Jetzt, da der Film die Kinos verlässt, richtet sich der Fokus auf die Heimvideoveröffentlichung. Ab dem 5. August 2025 kannst du den Film bereits digital erwerben. Die physischen Medien folgen am 9. September 2025 mit der Veröffentlichung auf 4K UHD, Blu-ray und DVD.

Besonderheiten der Blu-ray-Veröffentlichung

Welche besonderen Features bietet die Blu-ray? Die limitierte 4K Blu-ray Steelbook Edition von Jurassic World Rebirth besticht durch filmische Szenen auf dem Cover und im Inneren. Neben dieser gibt es auch eine Standard-Edition mit einem schlichten Logo auf dem Cover. Darüber hinaus sind Standard-4K-Blu-ray-, Blu-ray- und DVD-Versionen sowie eine 7-Filme-Sammlung erhältlich.

Zu den speziellen Features gehören eine alternative Eröffnung, gelöschte Szenen und eine Reihe von Featurettes, die tiefe Einblicke in die Produktion geben. Von den wilden Raptor-Szenen mit Mahershala Ali bis hin zu aufregenden Wassersequenzen mit der Mosasaurus – hier erfährst du alles über die Entstehung des Films.

Titel der Special Features

Welche Titel erwarten dich unter den Special Features?

ALTERNATE OPENING

DELETED SCENES

RAPTORS – Featuring Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, David Iacono, Luna Blaise und Audrina Miranda

MUTADON ATTACK – Featuring Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo, David Iacono, Rupert Friend, Luna Blaise und Audrina Miranda

JURASSIC WORLD REBIRTH: HATCHING A NEW ERA

REBIRTH: HATCHING A NEW ERA THE WORLD EVOLVES

OFF THE DEEP END

TREKKING THROUGH THAILAND

REX IN THE RAPIDS

DON’T LOOK DOWN

MINI-MART MAYHEM

GAG REEL

MEET DOLORES

MUNCHED: BECOMING DINO FOOD

A DAY AT SKYWALKER SOUND

HUNTING FOR EASTER EGGS

FEATURE COMMENTARY WITH DIRECTOR GARETH EDWARDS, PRODUCTION DESIGNER JAMES CLYNE, AND FIRST ASSISTANT DIRECTOR JACK RAVENSCROFT

FEATURE COMMENTARY WITH DIRECTOR GARETH EDWARDS, EDITOR JABEZ OLSSEN, AND VISUAL EFFECTS SUPERVISOR DAVID VICKERY

Neue Spielzeuge und Sammlerstücke

Welche neuen Sammlerstücke sind erhältlich? Begleitend zur Veröffentlichung von Jurassic World Rebirth gibt es eine Vielzahl neuer Spielzeuge und Sammlerstücke. Besonders hervorzuheben sind die neuen Funko Pops, darunter der furchteinflößende Distortus rex (D-rex), Spinosaurus und Mosasaurus. Diese und weitere Artikel sind bei verschiedenen Händlern erhältlich.

Die neuen Funko Pop Figuren

Welche Funko Pop Figuren gibt es zur Auswahl?

Jurassic World Rebirth Spinosaurus Jumbo 10-Inch Funko Pop! Vinyl Figure

Jurassic World Rebirth Distortus Rex Funko Pop! Vinyl Figure

Jurassic World Rebirth Mosasaurus Funko Pop! Vinyl Figure

Jurassic World Rebirth Titanosaurus Funko Pop! Vinyl Figure

Jurassic World Rebirth Quetzalcoatlus Funko Pop! Vinyl Figure

Jurassic World Rebirth Aquilops Funko Pop! Vinyl Figure

Jurassic World Rebirth Aquilops Funko Pocket Pop! Key Chain

Mit dieser Fülle an neuen Inhalten und Sammlerstücken wird Jurassic World Rebirth sicherlich nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in deinem Wohnzimmer ein Hit. Teile uns in den Kommentaren mit, auf welches Feature du dich am meisten freust!