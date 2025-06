Jurassic World Evolution 3 – Release am 21. Oktober 2025 auf PC, PS5, Xbox

Das Summer Game Fest ist in vollem Gange und bringt einige der spannendsten Enthüllungen in der Gaming-Welt. Ein Highlight dieser Veranstaltung ist die Ankündigung von Jurassic World Evolution 3, dem neuesten Titel in der beliebten Jurassic Park Aufbau-Serie. Der brandneue Trailer gewährt einen kurzen Einblick in das Spiel und verrät das Veröffentlichungsdatum. Fans der Serie können sich freuen, denn sie müssen nicht mehr lange warten, um mit dem Spiel zu beginnen.

Release-Datum und Plattformen

Wann erscheint Jurassic World Evolution 3? Laut dem neuen Trailer wird Jurassic World Evolution 3 am 21. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Interessierte Spieler können das Spiel ab sofort auf der digitalen Plattform ihrer Wahl vorbestellen. Als Bonus für Vorbestellungen gibt es das Badlands-Set, das eine Badlands-ATV-Haut, fünf Badlands-Dekoblaupausen und 31 Badlands-Dekoartikel enthält.

Die Standard Edition von Jurassic World Evolution 3 kostet 59,99 €. Für 74,99 € können Spieler die Deluxe Edition erwerben, die das Basisspiel sowie vier zusätzliche Dinosaurier-Familieneinheiten (Guanlong, Protoceratops, Concavenator, Thanatosdrakon), drei ATV-Skins, 53 Clark County Dekorationsartikel und eine Mosasaurus-Skin enthält.

Gameplay und Features

Was kannst du in Jurassic World Evolution 3 erwarten? Das Spiel ermöglicht es dir, deinen eigenen Jurassic World-Park zu bauen und zu verwalten. Du kannst über 80 Dinosaurierarten aufziehen, von denen mehr als 70 gezüchtet werden können, um eigene Familieneinheiten mit weiblichen, männlichen und jugendlichen Varianten zu erstellen. Besucher deines Parks können all die von dir eingerichteten Ausstellungen und Aktivitäten erkunden.

Jurassic World Evolution 3 bietet weitreichende Anpassungsoptionen, um deinen Kreativität freien Lauf zu lassen. Spieler können neue Generationen von beeindruckenden Dinosauriern aufziehen, weitläufige prähistorische Parks gegen atemberaubende Kulissen auf der ganzen Welt schaffen und verwalten.

Bonusinhalte und Vorbestellungen

Welche Boni gibt es für Vorbesteller? Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten das Badlands-Set als Bonus, das eine Badlands-ATV-Skin, fünf Badlands-Szenenbaupläne und 31 Badlands-Szenenobjekte umfasst. Diese zusätzlichen Inhalte bieten den Spielern neue Möglichkeiten zur Gestaltung und Anpassung ihres Jurassic World-Parks.

Das Summer Game Fest hat noch viele weitere Ankündigungen parat. Bleibe dran, um mehr Enthüllungen von der heutigen Live-Show zu erfahren.

Was denkst du über die neuen Features von Jurassic World Evolution 3? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!