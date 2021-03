It Takes Two: Internationale Test-Wertungen zeugen vom „bislang besten Spiel des Jahres“

Die internationalen Test-Wertungen zu It Takes Two sind da und was im Vorfeld wie eines der vielversprechendsten Koop-Spiele in absehbarer Zeit aussah, entpuppt sich nun wahrlich als echtes Schmuckstück für alle, die sich zu zweit in ein magisches Abenteuer stürzen möchten. Die Rede ist vom bislang besten Spiel des Jahres!

It Takes Two – Internationale Test-Wertungen

In dem Adventure „It Takes Two“ sehen wir an der Seite von Cody und May mit an, wie es ist als Ehepaar an der Grenze zu einer Scheidung zu stehen. Im Spiel lernen die beiden, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, um ihre Streitigkeiten schließlich und hoffentlich beilegen zu können. Dafür werden sie in kleine Puppen verwandelt und bereisen magische Welten.

Dieser Hintergrund mündet in einer „reinen Koop-Erfahrung“, die von Grund auf als solche konzipiert wurde. Der Titel ist demnach ausschließlich für zwei Spieler*innen geeignet.

Die wahlweise, lokale oder online Kooperfahrung soll laut erster Kritiken der Fachpresse von Anfang bis Ende auf abwechslungsreiche Gameplay-Einlagen aufgebaut sein. Und das spiegelt sich auch in den internationalen Test-Wertungen wider. Der Konsens ist mehr als positiv:

Mit einem Metascore von 87 wurde der Titel äußerst positiv von der Fachpresse aufgenommen. Die User-Scores sind aktuell noch nicht online, da das Spiel erst morgen erscheint.

It Takes Two feiert am 26. März 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S offiziell den Release. Werdet ihr es spielen und wenn ja, mit wem? Schreibt uns gerne eure Erwartung im Vorfeld in die Kommentare,

Wichtig: Bedenkt, dass ihr mit dem Buddy-Pass das Spiel nur einmal kaufen müsst, um es lokal oder online im Koop zu spielen!