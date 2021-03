It Takes Two: Neuer Trailer zeigt das spaßige Koop-Gameplay

It Takes Two wird das neue Koop-Abenteuer von Hazelight Studios sein, die zuletzt mit „A Way Out“ bewiesen haben, wie gut sie Spiele dieser Art bewerkstelligen können. Der neue vielversprechende Koop-Plattformer hat dabei nun einen neuen Trailer erhalten, der uns Einblicke in das Gameplay gibt.

It Takes Two: Trailer zeigt, dass wir gemeinsam besser sind

„It Takes Two“ erzählt die Geschichte von Cody und May. Die beiden sind seit einigen Jahren verheiraten und inzwischen scheint sich die Ehe etwas festgefahren zu haben. Ein sehnlicher Wunsch verwandelt die beiden plötzlich in Puppen, was sie zwingt ihr gemeinsames Leben in einem abgefahrenen Koop-Spiel zu reflektieren – und ihre Liebe neu zu entdecken.

Dabei hilft ihnen unter anderem das von Game Director Josef Fares verkörperte Selbsthilfebuch der Liebe: Dr. Hakim. Passend untermalt mit Fleetwood Macs „The Chain“ zeigt der „Zusammen sind wir stärker“-Trailer, wie spaßig die romantische Koop-Komödie ausfallen wird:

Die beiden Spieler schlüpfen in die jeweilige Rolle der beiden Charaktere und können die Story entweder Online oder im Couch-Koop mit Split-Screen erleben. Ähnlich wie bei The Dark Pictures können Spieler sogar eine*n Freund*in via Freunde-Pass einladen, um das Spiel auch ohne den Kauf einer zweiten Version zusammen zocken zu können.

Wann erscheint das Spiel? „It Takes Two“ feiert am 26. März 2021 seinen Release auf Xbox Series X/S, PS5, PS4, PC und Xbox Ohne.