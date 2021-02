It Takes Two: Seht jetzt den offiziellen Gameplay-Trailer!

Hazelight Studios, die Macher von A Way Out, haben ein brandneues Spiel in der Pipeline, das genauso wie das vorangegangene Spiel auf eine vollwertige Koop-Erfahrung setzt.

Seht euch jetzt den offiziellen Gameplay-Trailer zum Spiel an, den der Game Director Josef Fares kommentiert:

Wir sehen ein paar Zwischensequenzen und einen vielversprechenden Einblick in das Gameplay, das mit differenzierten Unternehmungen wie Mini-Games und unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken eine Menge Abwechslung verspricht.

Es wird deutlich, dass die Hauptfiguren Cody und May (ein Paar mit Konfliktpotenzial) verschiedene Fähigkeiten haben. So müssen sie zum Beispiel Klone erschaffen oder die Zeit manipulieren, um die Rätsel zu lösen. Macht euch also auf die eine oder andere Überraschung gefasst!

„Cody und May wurden durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt. Gefangen in einer fantastischen Welt müssen sie dank des charmanten Liebesgurus Dr. Hakim wohl oder übel die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammensetzen.“

Auf der offiziellen Webseite ist die Rede von einem genreübergreifenden Plattform-Adventure mit purer Koop-Ausrichtung. Der Koop-Gedanke wird hier also ganz groß geschrieben. Demnach müsst ihr „It Takes Two“ auf jeden Fall zu zweit spielen, wie es der Name ja sogar schon andeutet. Das ist hier Pflicht!

Und denkt dran, dass ihr mit dem Freunde-Pass nur ein Spiel kaufen müsst und dann sogar online zu zweit spielen könnt. It Takes Two erscheint am 26. März 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Origin, Steam).