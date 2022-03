iPhone SE 3 kaufen: Hier könnt ihr jetzt bestellen

Apple hielt am 8. März 2022 eine seiner berühmten Keynotes ab und stellte zahlreiche neue Highlights vor, die das Unternehmen in seine Tech-Familie aufnimmt. So war zwar das neue Mac Studio im Fokus der Veranstaltung, dennoch gab es auch ein neues iPad Air und ein neues iPhone SE zu bestaunen. Wir verraten euch, wo ihr das iPhone SE 3 zurzeit kaufen könnt.

Die dritte Generation des SE

Das iPhone SE wird auch gerne als Low-Budget-iPhone bezeichnet und kommt in seiner dritten Version am 18. März 2022 in die Läden. Für viele ist der Vorteil bei diesem Gerät, dass es sich hierbei um das günstigste neue iPhone handelt und dabei Gemeinsamkeiten mit Apples Flaggschiff, dem iPhone 13, teilt.

Das Display und die Rückseite verwenden nämlich das gleiche Glas, welches auch beim iPhone 13 zum Einsatz kommt. Außerdem enthält die 3. Generation des SE Apples leistungsstärkste Smartphone-CPU, den A15 Bionic. Und obendrauf ist es auch 5G-fähig.

Trotzdem bleibt es von außen Old-School, denn das iPhone SE 3 kommt im selben Look wie seine Vorgänger und orientiert sich vom Aussehen am iPhone 8. Das bedeutet, dass es genug Platz hat für den altbewährten Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor.

iPhone SE 3 kaufen: Das sind die Preise

Obwohl das neue SE erst am 18. März veröffentlicht wird, befindet es sich jetzt schon im Vorverkauf. Der Vorverkauf für das iPhone SE 3 hat am Freitag, dem 11. März 2022 begonnen und ist seitdem direkt bei Apple oder bei autorisierten Apple-Händlern vorbestellbar. Auch Mobilfunkanbieter wie Telekom, O2, oder Flymobile haben das neue Smartphone mit einem Vertrag im Angebot.

Das iPhone SE 3 kostet im Vorverkauf bei allen Anbietern den vollen Preis. Das heißt, ihr zahlt im Vorverkauf genauso viel wie am offiziellen Release-Datum: 519,00 Euro (64 Gigabyte Speicher), 569,00 Euro (128 Gigabyte Speicher) oder 689,00 Euro (256 Gigabyte Speicher). Wir haben für euch im Folgenden die Shops und Mobilfunkverträge zusammengefasst, in welchen ihr das neue iPhone SE bekommen könnt.

Apple März Event: iPhone SE 3, iPad Air 2022 & Mac Studio vorgestellt

In diesen Shops könnt ihr das iPhone SE 2022 kaufen

Hier könnt ihr das neue Apple-Smartphone ohne Vertrag vorbestellen:

Das iPhone SE 2022 mit Vertrag vorbestellen

Solltet ihr daran interessiert sein das neue iPhone mit einem Vertrag zu bestellen, könnten diese Angebote interessant sein:

