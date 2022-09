iPhone 14 bei Otto kaufen, hier könnt ihr jetzt vorbestellen

Ab heute könnt ihr das neue iPhone 14 in den verschiedenen Onlineshops kaufen. Auch bei dem Onlinehändler Otto dürften die neuesten Smartphone-Modelle von Hersteller Apple im Laufe des heutigen Tages verfügbar und somit bestellt werden.

Hinweis: Wo die verschiedenen iPhone 14-Modelle außerdem verfügbar sind, erfahrt ihr hier in diesem Übersichtsartikel, den wir regelmäßig aktualisieren. Außerdem empfehlen wir euch unserem Twitter-Account PlayCentral.de Deals zu folgen. Hier posten wir täglich die besten Angebote und Deals.

Ab wann kann ich das iPhone 14 kaufen?

Ihr könnt das iPhone 14 ab dem 9. September 2022 vorbestellen. Direkt beim Hersteller selbst startet der offizielle Vorverkauf um 14 Uhr deutscher Zeit. Wahrscheinlich könnt ihr einige Zeit später auch bei Otto und Co. bestellen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

iPhone 14 bei Otto kaufen

Ihr könnt die vier iPhone 14-Modelle in unterschiedlichen Farben kaufen. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus kommt in den Farben Produkt(rot), Sternenlicht, Mitternacht, Blau und Lila. Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wird in den Farben Space Schwarz, Silber, Gold und Dunkellila erhältlich sein.

Landingpage iPhone 14 bei Otto

Wie viel kostet das iPhone 14?

iPhone 14:

iPhone 14 (128 GB) für 999 Euro

iPhone 14 (256 GB) für 1.129 Euro

iPhone 14 (512 GB) für 1.389 Euro

iPhone 14 Plus:

iPhone 14 Plus (128 GB) für 1.149 Euro

iPhone 14 Plus (256 GB) für 1.279 Euro

iPhone 14 Plus (512 GB) für 1.539 Euro

iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro (128 GB) für 1.1.299 Euro

iPhone 14 Pro (256 GB) für 1.429 Euro

iPhone 14 Pro (512 GB) für 1.689 Euro

iPhone 14 Pro (1 TB) für 1.949 Euro

iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max (128 GB) für 1.449 Euro

iPhone 14 Pro Max (256 GB) für 1.579 Euro

iPhone 14 Pro Max (512 GB) für 1.839 Euro

iPhone 14 Pro Max (1 TB) für 2.099 Euro

Welche Händler verkaufen das iPhone 14?

Das iPhone 14 wird bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Alternate, Proshop, Otto, Saturn, MediaMarkt und Amazon zu werfen.